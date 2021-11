Mango: sono passati sette anni dalla sua scomparsa improvvisa e inaspettata

Erano le prime ore dell'8 dicembre 2014 quando Mango veniva stroncato da un infarto. Il malore aveva colpito il cantante la notte del 7 dicembre, proprio mentre si stava esibendo al PalaErcole di Policoro, in provincia di Matera, sulle note di una delle sue hit più amate, "Oro". A nulla erano valsi i tentativi per salvargli la vita: l'artista era giunto all'ospedale già privo di vita. La triste notizia era stata diffusa dallo staff dell'artista sulla sua pagina Facebook ufficiale: «La nostra rondine è volata nel cielo sbagliato...Pino resterai sempre nel nostro cuore come cantavi qualche anno fa 'Non moriremo mai, il senso è tutto qui”. Ci uniamo al dolore della sua famiglia».

Ad aggiungere dolore a dolore, anche uno dei fratelli di Mango, Giovanni, si era sentito male per il dolore durante la veglia funebre ed era morto il giorno successivo alla tragica scomparsa dell'artista.

Nel corso della sua carriera Mango aveva composto hit come "Lei verrà", "Oro", "Mediterraneo", "Bella d'estate". "Come Monna Lisa" e aveva scritto brani per Patty Pravo, Mietta, Andrea Bocelli, Loredana Bertè.