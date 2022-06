George Michael ha sempre rimpianto di aver deluso il Principe William

George Michael ha sempre portato nel cuore un grande rimpianto: aver deluso a Natale il Principe William.

La storia, che risale a parecchi anni fa, è stata rivelata dalla biografia “George Michael: A Life”, in uscita in questi giorni e firmata da James Gavin.

Nel libro si racconta di una festa per pochi selezionati amici, organizzata per il Natale 1990 da Lady Diana. In quell'occasione, il Principe William fece una richiesta a George Michael.

"Il Principe, che aveva allora 8 anni, si avvicinò a Michael", scrive Gavin "e gli chiese "Canteresti una canzone mentre zio Elton (John, n.d.r.) suona il pianoforte?". Ma George Michael si rifiutò di cantare, deludendo così il bambino. Il rifiuto era stato dettato da timidezza: George Michael a quella feste conosceva solo Lady Diana ed Elton John, e non si era sentito di cantare.

Tempo dopo, George Michael rivelò: "Il piccolo sorriso natalizio di William scomparve... Non potevo credere di aver detto no al futuro Re d'Inghilterra, ma era troppo imbarazzato per cantare di fronte a degli estranei".

Per farsi forse perdonare, molti anni dopo, George Michael registrò una versione speciale di “You and I” di Stevie Wonder per il matrimonio di William e Kate, il 29 aprile del 2011. I proventi furono donati agli enti benefici sostenuti da William e Kate.

George Michael non partecipò alle nozze, dicendo che la coppia doveva essere "circondata dalle persone che amava e non da vecchie star brontolone".

La biografia di Gavin indaga molto anche le relazione di George Michael con Lady Diana. La Principessa del Galles fu molto vicina all'artista quando Michael si scontrò legalmente con la sua casa discografica. "Lo consolava, telefonandogli e invitandolo a colazione", ha rivelato Gavin "La principessa e Michael erano quasi coetanei ed erano diventati celebri quasi contemporaneamente, Michael la chiamava 'tesoro' e le aveva anche regalato un orologio d'oro".

Gavin ha anche raccontato come Lady Diana avesse preso una gran cotta per George Michael.

