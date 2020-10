Jack Savoretti, buon compleanno!

Jack Savoretti (il vero nome è Giovanni Edgar Charles Galletto Savoretti,) è nato a Westminster il 10 ottobre 1983.

Il padre è italiano, trasferitosi da Genova in Inghilterra. La madre, Ingrid Hepner, è un'ex modella. Anche il nonno paterno di Jack è un personaggio noto: medico, fu uno dei partigiani che partecipò alla liberazione di Genova dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale ed è ricordato da una via nel comune di Lavagna e una targa a Genova.

Jack ha trascorso parte della sua adolescenza in Svizzera, si è poi trasferito negli Stati Uniti per fare poi ritorno in Inghilterra. Incredibilmente, fino all'età di 16 anni non aveva mai toccato una chitarra.

Ma, da quando l'ha fatto, ci ha regalato splendidi album come "Between the Minds", "Harder Than Easy", "Before the Storm", "Written in Scars", "Sleep No More", "Singing to Strangers".

Questa estate è stato anche protagonista di un emozionante concerto a Portofino, luogo dove ha trascorso tante vacanze della sua giovinezza.