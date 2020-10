3 curiosità su Matt Damon

Matt Damon (ma il suo vero nome è Kent Telfer Damon) è nato a Cambridge l' 8 settembre xxx. Ha debuttato sul grande schermo nel 1988 con “Mystic Pizza”, al fianco di Julia Roberts.

Nel corso della sua carriera, ha interpretato film come “Il coraggio della verità”, “Will Hunting (Genio ribelle)” con il suo grandissimo amico Ben Affleck (il film ha vinto l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale), “L’uomo della pioggia” di Francis Ford Coppola; “The Departed (Il bene e il male)” di Martin Scorsese,“Salvate il soldato Ryan” di Steven Spielberg, “Il giocatore”, “The Good Shepherd (L’ombra del potere)”, “Interstellar” di Christopher Nolan, “Sopravvissuto (The Martian)” di Ridley Scott, che gli vale il Golden Globe come miglior attore.

Sposato con l'argentina Luciana Barroso, ha tre figlie: Isabella, Gia Zavala e Stella Zavala.

Ecco 3 curiosità sul suo conto.

1- Tra le sue passioni, la pizza (motivo per cui adora l'Italia), il colore verde, la squadra di baseball dei Boston Red Sox. Tra i film interpretati, il suo preferito è "Will Hunting". Il suo libro del cuore è "Storia del popolo americano dal 1492 a oggi" di Howard Zinn.

2 - Ha una vera fobia per i serpenti. Lo ha rivelato Scarlett Johansson, che ha recitato con lui nel film "La mia vita è uno zoo". Durante le riprese erano previsti dei rettili e Damon ha avuto un crollo di nervi.

3 - Ama immedesimarsi profondamente nel ruolo da interpretare. Così, ha imparato a suonare il pianoforte per "Il talento di Mr. Ripley", ha fatto il barista in Tennessee per prendere l’accento del sud per "L’uomo della pioggia" e si è dedicato alla coltivazione delle patate per "Sopravvissuto (The Martian)". «Abbiamo utilizzato piante di patate in vari stadi della loro crescita, e ho imparato davvero a coltivarle», ha rivelato Matt.

(foto Getty Images)