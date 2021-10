Bruno Mars buon compleanno

Bruno Mars (il vero nome è in realtà Peter Gene Hernandez) è nato a Honolulu l'8 ottobre 1985.

L'artista, che ha spesso dischiarato di ispirarsi a Michael Jackson, ha debuttato con l'album "Doo-Wops & Hooligans" nel 2010. Il disco conteneva hit come "Just the Way You Are" "Grenade" e "The Lazy Song". Il secondo album, "Unorthodox Jukebox", numero uno negli Stati Uniti, era ricco di hit come "Locked Out of Heaven", "When I Was Your Man" e "Treasure".

Come cantante, ha venduto oltre 18 milioni di album e 105 milioni di singoli in tutto il mondo, come scrittore e produttore oltre 150 milioni di singoli. La famiglia di bruno è davvero amante della musica: il fratello, Eric Hernandez, è batterista della band che lo accompagna in tour, quattro sorelle (Jamie, Tahiti, Tiara e Presley Hernandez) hanno formano il gruppo The Lylas.

Nel febbraio 2021 Bruno Mars ha formato con Anderson. Paak il duo dei Silk Sonic.

(foto Getty Images)