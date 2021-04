Principe Filippo di Edimburgo: quel giorno in cui diede dell'idiota a Elton John

Il Principe Filippo di Edimburgo era ben noto per le sue celebri gaffe. Molte sono ormai passate alla storia. Quella che però riguarda Elton John è meno nota e ve la raccontiamo.

Negli Anni Settanta Elton John, grandissimo appassionato di calcio, aveva deciso di aiutare finanziariamente la sua squadra del cuore, il Watford, che aveva numerosi problemi economici e giocava in una serie minore. Elton si impegnò con il Watford al punto che la squadra riuscì addirittura, nel tempo, a conquistarsi un posto nel campionato principale, la Premier League, e partecipare alla coppa UEFA.

Elton John divenne addirittura presidente della squadra, si recava ogni settimana allo stadio per assistere alla partita e, per rendere ancora più visibile il suo amore per il Watford, dipinse la sua auto con il colori del team. Lo racconta lo stesso Elton nella sua autobiografia: «Comprai un'Aston Martin, la feci verniciare con i colori del Watford – giallo con una striscia verticale rossa e nera – e cominciai a usarla per seguire la squadra in trasferta; Vettura Presidenziale, la chiamavo».

Accadde poi che Elton fu presentato al Principe Filippo. E, come racconta il musicista, «Stavamo chiacchierando garbatamente, quando all'improvviso lui cambiò argomento. "Lei abita vicino al Castello di Windsor?", mi chiese, "Ha visto per caso quel maledetto idiota che se ne va in giro con una macchina spaventosa? E' giallo chiaro con una striscia ridicola. Lo conosce?". "Sì, Altezza. Sono io". "Sul serio?"'. Non era particolarmente sorpreso, anzi, sembrava contento di aver trovato l'idiota in questione per potergli elargire i suoi consigli. "Che diavolo le è venuto in mente? Ridicolo. Fa la figura del cretino. Se ne liberi"».

Non sappiamo però se Elton seguì subito il consiglio del Principe...

