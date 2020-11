Arrivano le splendide panchine-libro, inno alla gioia della lettura in tutto il mondo

La cultura combatte l'ignoranza e l'arroganza. La cultura rende liberi dai pregiudizi e dall'illegalità. È così che arrivano in tutto il mondo le panchine a forma di libro. Sono state ribattezzate panchine letterarie, vere e proprie opere d'arte che abbelliscono la città e spronano tutti ad avere più attenzione verso la lettura.

Queste panchine-libro sono bellissime, ergonomiche e comode: ci si può sedere per leggere, per fare due chiacchiere in compagnia (mantenendo la giusta distanza di sicurezza), per fare una piccola sosta e mettere in pausa le preoccupazioni che ci assalgono ogni giorno.

Si trovano a Varsavia, a Istanbul, a Birmingham, a Burgas. Ci sono anche a Terrasini, comune in provincia di Palermo, a Porto Empedocle, dedicate a Luigi Pirandello e ad Andrea Camilleri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selenia (@selenia_cmp)

Le panchine letterarie di Varsavia sono sono come tascabili ripiegati, e una è stata anche autografata da oltre cinquanta artisti e celebrità polacche. L'idea qui, oltre che promuovere la cultura, è quella di spingere i cittadini a donare libri alle librerie degli ospedali.

Quelle che si trovano a Istanbul, invece, raffigurano dei veri e propri libri aperti, con lo schienale stampato con un testo. In questo modo, anche se non si ha un volume con sé, si potrà sempre leggere qualcosa. Così sono state realizzate anche quelle di Burgas, in Bulgaria.

Una iniziativa meravigliosa, che arricchisce le città e che dovrebbe essere ripresa in ogni angolo del pianeta.

(Foto Getty Images)