Anthony Hopkins, l'amore per l'Italia e... lo scivolone geografico!

Anche Anthony Hopkins è un fan del nostro paese. L'attore gallese, recente premio Oscar per "The Father - Nulla è come sembra", ama molto soggiornare in Italia e non fa mistero di tutta la sua ammirazione per le nostre località e il nostro stile di vita.

Ultimamente, Hopkins, preso da impeto lirico, ha anche pubblicato sulla sua pagina Instagram un video poetico, in cui vuol raccontare tutta la magia dell'Italia. Le immagini lo riprendono in un maneggio, mentre assiste rapito alle evoluzione di due cavalieri intenti al dressage. L'attore è incantato e ripete quanto tutto sia meraviglioso: la musica, gli esercizi dei cavalli, il paesaggio collinare e il dolce sole mediterraneo. Poi scrive, estasiato e grato: «Un giorno magico, sotto il sole della Toscana. Grazie @reschio».

E qui scatta la gaffe. Perché il Castello di Reschio, dove si trova l'attore, non è una località toscana, ma umbra. I fan non hanno mancato di accorgersene. E affettuosamente hanno corretto Hopkins. D'altronde, Reschio si trova proprio al confine tra le due regioni. E poi, ascoltare la bellissima voce della star è davvero un'emozione non da poco.

(Foto Getty Images)