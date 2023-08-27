L’estate di Sting
L'artista e la moglie hanno postato alcuni momenti indimenticabili tra Toscana, Roma e Monte Carlo. I video
L’estate di Sting è stata piuttosto impegnata. Il cantante si è esibito in tour, toccando, tra le altre tappe, Roma.
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E anche Monte Carlo.
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Non sono mancati però i momenti di relax in Toscana. Nel video, pubblicato dalla moglie di Sting, Trudie Styler, l’artista si concede buon cibo e buon vino con gli amici nel suo ristorante presso la tenuta Il Palagio.
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Sting sarà poi impegnato a Philadelphia con Shaggy il 9 settembre.
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(foto Getty Images)