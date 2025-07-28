Garden Tourism: alla scoperta dei tesori verdi in Italia e in Europa

Visitare giardini fa bene, diverte e aiuta a conoscere i tesori verdi sparsi in tutta Italia e in Europa. Il “garden tourism”, che sta prendendo sempre più piede, non è solo per gli amanti dei fiori e delle piante ma per tutti, perché si possono vivere momenti di relax e scoprire tante meraviglie, che sono un vero patrimonio culturale. I prossimi ponti di primavera sono una occasione irripetibile per lasciarsi incantare dalle fioriture della stagione. A proporre un viaggio su quattro ruote alla scoperta dei giardini più belli in Europa e in giro per il mondo è Camper Days, piattaforma di noleggio camper. Siete pronti a mettervi in viaggio?

Nel Belpaese le mete consigliate sono in Toscana e in Emilia-Romagna. Per un fine settimana all’aria aperta la tenuta di Boboli, a Firenze, con il suo monumentale parco di oltre 40 mila metri quadrati permette di godere di un giardino cinquecentesco che ospita camelie, orchidee, rose antiche, agrumi e tante altre piante. Altro luogo da scoprire è il Giardino Bardini, un angolo della città fiorentina dipinto dai colori del glicine. In Emilia-Romagna è invece Vignola, nella provincia di Modena, ad essere consigliata per la sua fioritura di ciliegi, che non ha nulla da invidiare a quelle del Giappone. Per non parlare delle verdi colline che regalano scorci indimenticabili.

Tra le altre mete, fuori Italia, troviamo l’Inghilterra. Qui ci sono quasi 1.700 parchi, giardini ed altri paesaggi con un particolare interesse storico. Tra i luoghi più significativi, a meno di due ore da Londra, c’è un giardino all’inglese progettato e curato da tre generazioni di donne: il Kiftsgate Court Gardens. Se preferite rimanere entro i confini della capitale inglese, non perdetevi il Queen’s Mary Rose Garden, dopo una passeggiata per Camden e Little Venice, imperdibile durante la primavera. Anche l’Irlanda regala grandi emozioni: è nota per essere l’isola delle colline, dei prati verdi e dei giardini magici. Tra questi, unico nel suo genere, è il giardino celtico Brigit’s Garden: un viaggio nel cuore dell’eredità e della mitologia celtica di questo paese. Se preferite l’Olanda, tappa obbligata sono i giardini di Keukenhof, nella cittadina di Lisse, dove si contano almeno 800 specie di fiori. Si raggiungono facilmente da Amsterdam e sono aperti ai visitatori dal 21 marzo fino al 12 maggio. Anche la Francia con la sua Valle della Loira consente di vivere un garden tourism a cinque stelle con giardini e parchi in piena fioritura. Una menzione speciale spetta al Parc Floral d’Apremont-sur-Allier: un incantevole parco dallo stile inglese, ma dal design tipicamente francese. Moltissime le tipologie di fiori presenti, anche se il grande protagonista è l’iris viola. In chiusura da segnalare la Norvegia e Canada. Entrambi i paesi sono particolarmente adatti per avventure on the road, alla ricerca di luoghi di pace e serenità.

(Foto Getty Images)