Riascolta FUTURE ON THE ROAD | part V

In questo appuntamento di FUTURE ON THE ROAD parliamo di “scetticisimo”… Pensavamo che per un PORSCHISTA convinto, quello che riconosce nella meccanica PORSCHE “un valore”, la PORSCHE elettrica potesse sembrare “strana”...

E invece siamo stati smentiti da COSIMO BARBERINI, vincitore della CRAZY RUN 2020 e possessore Porsche da oltre 20 anni, che ci ha raccontato: “Dopo aver provato la Taycan in gara è stato naturale passare ad una Porsche full electric. Le prestazioni sono notevoli e l’impatto ambientale pari a zero. E poi mi sono innamorato… sembra di essere nel futuro!”

Conferma anche ANDREA GALEAZZI, super appassionato di tecnologia e innovazione: “…il grande vantaggio delle elettriche è non sprecare energia e TAYCAN è molto efficiente nel recuperarla. Tra l’altro il sistema infotainment monitora costantemente l’autonomia. Ma la cosa bella è, che al contrario delle auto termiche, non bisogna fermarsi a fare benzina (che stress) ma rimanendo nell’autonomia l’auto si carica mentre noi facciamo altro. Di notte, mentre mangiamo, mentre lavoriamo. Insomma, va provato per capire quanto sia comodo!”

TAYCAN è l’auto del futuro che però non tradisce i valori storici PORSCHE: le emozioni e il piacere di guida.

Al prossimo appuntamento!

Info su www.porsche.com

