Riascolta FUTURE ON THE ROAD | part I

PORSCHE significa tantissime cose, ad iniziare dai trionfi nelle gare più famose e fino alla CRAZY RUN, vinta nel 2020 dai fratelli JACOPO e COSIMO BARBERINI con la TAYCAN, la prima PORSCHE 100% elettrica.

In questa puntata di FUTURE ON THE ROAD abbiamo voluto ascoltare proprio la loro esperienza.

Jacopo, appassionato e possessore Porsche da oltre 20 anni, ha creduto da subito nel progetto Taycan e la CrazyRun è stata per lui e il fratello una bellissima avventura: 2 tappe di 330 e 350 Km, una doppia sfida vinta… non solo sono riusciti a finirla con le ricariche programmate ma l’hanno anche vinta davanti supercar con motori a combustione.

I due fratelli sono d’accordo! TAYCAN è già nel Futuro.

Info su www.porsche.com