Riascolta FUTURE ON THE ROAD | part II

In questa puntata di FUTURE ON THE ROAD abbiamo parlato dei 2 motori elettrici che sviluppano fino a 560 KW di TAYCAN, la prima auto elettrica PORSCHE al 100%.

Lo studio e la ricerca hanno fatto di TAYCAN un’auto che può viaggiare a 260 km/h e ha un’autonomia dichiarata di oltre 450 Km.

MAURIZIO DONELLI, responsabile Motori del Corriere della Sera, che l’ha provata, ci ha raccontato: “L’autonomia è una sorpresa, corrisponde a quanto dichiarato dal costruttore. Una volta esaurita l’energia della batteria, e quando hai un’auto così tra le mani è difficile smettere di guidarla anche perché all’utilizzo su strade a lunga percorrenza ho alternato il peraltro piacevole uso cittadino, la sera l’ho collegata alla wall box nel garage per poterla riutilizzare il giorno dopo…”

Ricaricare Taycan, è estremamente semplice e alla portata di tutti, lo conferma anche FEDERICA MASOLIN, giornalista di Sky: “Possiamo farlo presso gli oltre 16.000 punti di ricarica pubblici, in tutti i concessionari Porsche e in assoluta comodità nel box di casa. Porsche ti supporta infatti anche nella ricerca della soluzione di ricarica domestica più adatta alle tue esigenze e alla tua abitazione. L’auto si ricarica mentre dormi e ogni mattina la ritrovi al pieno delle sue energie!”

Come dice Federica… per TAYCAN c’è un mondo di servizi e assistenza completo! Al prossimo appuntamento.

Info su www.porsche.com