Riascolta FUTURE ON THE ROAD | part III

Il futuro della mobilità sarà assolutamente elettrico e PORSCHE, dopo anni di ricerca, ha realizzato la prima auto a emissioni zero la TAYCAN. In questa puntata di FUTURE ON THE ROAD ritroviamo FEDERICA MASOLIN, giornalistica di Sky che segue la Formula 1.

“Taycan è un’auto nuova su tutti fronti, elettrica ma tanto tanto sportiva. Pensate che la coppia motore è superiore a quella di una Formula 1.. è impressionante, no?! Quando la provi ritrovi tutte le emozioni che si trovano alla guida delle grandi sportive che hanno fatto la storia su strada ma con una guida comunque sostenibile… e poi è davvero tanto comoda.”

I 2 Motori della PORSCHE TAYCAN sviluppano fino a 761 cavalli rendendola la più potente delle PORSCHE.

La batteria da 800 volt (è l’unica della categoria) garantisce minor tempo di ricarica e oltre 450 km di autonomia. Vi starete chiedendo se avrà bisogno di una ricarica particolare e, soprattutto, se potrà diventare un’auto per uso quotidiano.

L’abbiamo chiesto a ANDREA GALEAZZI: “A parte che TUTTE le Porsche sono adatte ad un uso quotidiano, è la loro forza. Ancor di più un’elettrica! E poi mica tutti i giorni facciamo 450 km! Nel 99% dei casi basta una notte collegata alla presa del box per trovarla al mattino carica. Per i lunghi viaggi ci sono le fast e Taycan è la più veloce di tutte a ricaricarsi. Certo, ci vuole un minimo di programmazione ma la rete fast sta crescendo…”

Ricaricare PORSCHE TAYCAN diventerà comune come ricordarsi di ricaricare lo smartphone! Ne parleremo nel prossimo appuntamento di FUTURE ON THE ROAD.

