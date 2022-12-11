Nick The Nightfly: ecco la nuova compilation di Monte Carlo Nights

Nick The Nightfly è stato ospite di Rosaria Renna e Filippo Firli e ha presentato “Monte Carlo Nights: la New Collection – Red Blue & Black“.

Si tratta di tre preziosi album, che offrono una selezione (eseguita personalmente da Nick The Nightfly e Marco Fullone) rivolta al mondo musicale contemporaneo, con una visione rivolta al futuro e al tempo stesso senza dimenticare il nostro prestigioso passato. Tre album ricchi di nuovi suoni e colori, soprattutto quelli che arrivano da giovani musicisti internazionali, che con il loro linguaggio reinventano il sound, anche attraverso l’evoluzione culturale e digitale della scena contemporanea.

Nick ha anche raccontato tanti aneddoti sui grandi artisti che sono stati ospiti di Monte Carlo Nights.