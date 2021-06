Dotan: ecco qual è il segreto del mio sound

Dotan è stato ospite di Take It Easy per raccontare a Tamara e Guido come è nato il nuovo album "Satellites" e presentare il suo tour.

L'artista ha anche raccontato che rimanere fedeli a se stessi e alla propria ispirazione è la chiave del suo "Dotan Sound". Ha poi scherzato sul suo ultimo anno trascorso ad Amsterdam, causa pandemia. Una sosta dopo 7 anni di tour in giro per il mondo e l'occasione per poter stare con gli amici d'infanzia e la famiglia.