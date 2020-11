3 curiosità su Matthew McConaughey

Matthew McConaughey è nato il 4 novembre 1969 e continua ad essere più affascinante che mai.

Nella sua carriera ha ricoperto molti ruoli, da quelli più divertenti a quelli drammatici. Arenderlo famoso sono state inizialmente le commedie romantiche: "Prima o poi mi sposo", con Jennifer Lopez, "Come farsi lasciare in 10 giorni", con Kate Hudson, e "La rivolta delle ex", con Jennifer Garner. Film che fanno ridere e divertire, ma McConaughey non è solo questo. Infatti nel 2011 la sua carriera ha una svolta inaspettata. Con il film drammatico "Dallas Buyers Club" vince il suo primo Premio Oscar e nel 2013 Martin Scorsese lo inserisce nel cast di "The Wolf of Wall Street" per un cameo al fianco di Leonardo DiCaprio, una sequenza al ristorante che è diventata famosissima. Christopher Nolan lo ha invece scelto come protagonista per "Interstellar", con Anne Hathaway, Jessica Chastain, Matt Damon e Casey Affleck. Insomma, i ruoli di Matthew iniziano a dargli un volto più drammatico e intenso, capace di regalare interpretazioni da antologia.

1 - La prima curiosità che vogliamo segnalare riguarda il film "Magic Mike", che ha rappresentato per l'attore un vero e proprio ostacolo. Infatti doveva recitare nudo, qualcosa che McConaughey non aveva mai fatto. Per riuscire a superare la propria timidezza, ha iniziato ad andare in giro per il set con addosso soltanto un tanga, parlando con tutti come se non ci fosse nulla di strano. Alla fine delle riprese essere seminudo era diventata la cosa più normale da fare! Ma non solo, Matthew ha dovuto anche depilarsi totalmente il corpo, un'esperienza che non ricorda con piacere... Insomma, essere un attore vuol dire affrontare numerosi sacrifici. Come nell'acclamato "Dallas Buyers Club", in cui, per riuscire a interpretare Ron Woodroof, malato di AIDS, ha dovuto perdere 13 kg di peso.

2 - La sua bravura nelle interpretazioni romantiche lo avevano quasi portato a interpretare il protagonista Jack Dawson in "Titanic". Alla fine il regista James Cameron scelse Leonardo DiCaprio, ma McConaughey qualche tempo fa disse: "Mi sarei visto benissimo al fianco di Kate Winslet".

3 - E' un grande amante dei supereroi. Ha confessato infatti che vorrebbe interpretare Hulk sul grande schermo Agli Oscar del 2014 gli è stato chiesto chi fosse il suo eroe: "Me stesso tra 10 anni. Lo dico da tempo ormai perché mi dà qualcuno da inseguire, pur sapendo di non poterlo raggiungere".

(Foto: Getty Images)