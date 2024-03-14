JB Dunckel: il pubblico ci chiedeva questo tour

JB Dunckel del celebre duo degli Air è stato ospite di Nick the Nightfly per parlare del tour della band, della nuova edizione in Dolby Atmos del famoso album “Moon Safari” e del suo nuovo album da solista, “Paranormal Musicality”.

L’album contiene 18 brani strumentali, ognuno dei quali ricorda un mondo naturale vivo e pulsante, ed è la celebrazione personale di JB Dunckel dello strumento che lo ha accompagnato ogni giorno fin dall’infanzia, e allo stesso tempo segna un’audace partenza verso regni inesplorati.



