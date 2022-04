Le auto più celebri dei film: ecco quanto possono costare

Quanto valgono le auto più famose del cinema? Una curiosità ricorrente, a cui ha saputo rispondere Carvago.com. Stilata una classifica sulle vetture più iconiche del grande schermo e su quanto potrebbero costare.

Alfa Romeo 6c 2500 Coupé - Il Padrino

I prezzi d'asta, relativi agli esemplari del dopoguerra, si aggirano intorno a 1 milione di euro; con veicoli immacolati venduti fino a quattro volte tanto.

Alfa Romeo Spider - Il laureato

Ce ne sono molte, risalenti agli anni 60, in vendita in Europa: non costano meno di 65.000 euro.

Aston Martin DB5 - James Bond

Una delle tre vetture sopravvissute ai giorni nostri è stata recentemente venduta all'asta per 6 milioni di dollari.

DeLorean DMC 12 - Ritorno al Futuro

Oggi sono relativamente accessibili, vendute per 55.000-75.000 euro in media.

Ectomobile - Ghostbusters

Una replica è stata venduta di recente, negli Stati Uniti, per 220.000 dollari.

Ford Falcon XB GT - Mad Max

Per arrivare ad averla come era nel film va adattata, ma se ne può comprare una ‘base’ per 150.000 dollari australiani.

Ford Gran Torino - Il grande Lebowski

Se da restaurare può essere comprata sotto i 5.000 dollari, mentre gli esemplari senza un graffio passano di mano per somme superiori ai 30.000 dollari.

Ford Mustang - Bullitt

I prezzi variano a seconda del modello, dell'anno e delle condizioni. Una Fastback del 1968 può costare da 30.000 a 150.000 euro.

Lamborghini Miura - The Italian Job

Se volete acquistarne una, preparatevi a pagare almeno 1 milione e mezzo di euro.

Rolls Royce Phantom I - Il Grande Gatsby

Proprio l'auto usata nel film è stata venduta per una somma segreta, dopo un restauro da 1 milione e 200.000 dollari.