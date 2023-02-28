Uma Thurman scatenata a Milano per lo show della figlia Maya

“La mia amatissima figlia sta spaccando a Milano” è la dedica che mamma Uma Thurman ha scritto sui social per la figlia Maya Ray Hawke che si è esibita in un concerto alla Santeria Toscana 31 della città meneghina.

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L’occasione è stata la Fashion Week milanese. Madre e figlia erano nella capitale della moda. L’attrice hollywoodiana per le sfilate, la sua primogenita per promuove il suo secondo album “Moss”. E in prima fila al suo live c’era proprio la musa di Tarantino. Orgogliosa ed entusiasta più che mai della figlia, Uma ha condiviso la felicità di mamma con i fan.

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La ragazza, figlia d’arte (il padre è l’attore Ethan Hawke) ha 24 anni ed è nota al grande pubblico soprattutto per aver interpretato il personaggio di Robin in “Stranger Things” e per il film “C’era una volta a… Hollywood” di Tarantino. Ma nella sua vita non c’è solo il cinema o le passerelle, è infatti una cantautrice indie folk apprezzata in tutto il mondo. Su Instagram Maya Hawke ha un account ufficiale da oltre 10 milioni di follower.

(foto Getty Images)