Tony Hadley ringrazia i medici italiani che si sono presi cura di lui
L'ex Spandau Ballet non dimentica lo staff che l'ha operato dopo un infortunio
Tony Hadley ha ringraziato di cuore, sulla sua pagina Facebook, lo staff medico che si è preso cura di lui dopo l’incidente che l’ha colpito in Calabria.
L’artista si era infortunato a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, nel suo camerino, poco prima del suo show. Trasportato in ospedale a Lamezia Terme, è stato affidato allo staff medico che è intervenuto per la frattura della rotula e la rottura di un legamento.
Tony Hadley non ha voluto deludere il pubblico e si è esibito seduto.
L’artista ha scritto su Facebook: “Volevo solo dire un enorme ringraziamento a tutto il meraviglioso staff medico dell’Azienda sanitaria provinciale Catanzaro per essersi preso cura di me e aver fatto un fantastico intervento d’urgenza al ginocchio dopo la caduta della scorsa settimana… Non avrei potuto chiedere cure migliori e ringrazio l’Unità operativa ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero Lamezia Terme. Grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato quando sono caduto a Palmi”.
(foto Getty Images)