Tony Hadley ringrazia i medici italiani che si sono presi cura di lui

Tony Hadley ha ringraziato di cuore, sulla sua pagina Facebook, lo staff medico che si è preso cura di lui dopo l’incidente che l’ha colpito in Calabria.

L’artista si era infortunato a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, nel suo camerino, poco prima del suo show. Trasportato in ospedale a Lamezia Terme, è stato affidato allo staff medico che è intervenuto per la frattura della rotula e la rottura di un legamento.

Tony Hadley non ha voluto deludere il pubblico e si è esibito seduto.

L’artista ha scritto su Facebook: “Volevo solo dire un enorme ringraziamento a tutto il meraviglioso staff medico dell’Azienda sanitaria provinciale Catanzaro per essersi preso cura di me e aver fatto un fantastico intervento d’urgenza al ginocchio dopo la caduta della scorsa settimana… Non avrei potuto chiedere cure migliori e ringrazio l’Unità operativa ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero Lamezia Terme. Grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato quando sono caduto a Palmi”.

(foto Getty Images)