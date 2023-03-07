Tom Cruise sulla portaerei USA nel mare di Puglia

In questi giorni Tom Cruise e Christopher Mc Quarrie stanno girando alcune sequenze di volo per “Mission: Impossible 8 (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two)”.

Nelle riprese è coinvolta una portaerei Usa, posizionata nell’Adriatico e raggiunta in elicottero da Bari. Il responsabile della Apulia Film Commission, Antonio Parente, ha confermato al magazine specializzato Variety che Cruise ha soggiornato all’Hotel Delle Nazioni per poi salire sull’elicottero privato e andare a girare le scene del film sulla portaerei statunitense. “Probabilmente -ha detto- la U.S.S. George HW Bush“.

L’imbarcazione statunitense incrociava vicino alle coste quando il divo è salito a bordo: in seguito, lo spostamento fra Italia e Croazia. “Siamo orgogliosi che la Puglia sia stata scelta come base operativa per queste riprese” ha aggiunto Parente, rendendo noto che Apulia Film Commission ha collaborato con Paramount Italia fornendo aiuto nella logistica aeroportuale.

(Foto Getty Images)