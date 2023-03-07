Vai al contenuto
Radio Monte Carlo
Radio Monte Carlo Articoli News Tom Cruise sulla portaerei USA nel mare di Puglia

Tom Cruise sulla portaerei USA nel mare di Puglia

L'attore sta girando il nuovo Mission Impossible

In questi giorni Tom Cruise e Christopher Mc Quarrie stanno girando alcune sequenze di volo per “Mission: Impossible 8 (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two)”.

Nelle riprese è coinvolta una portaerei Usa, posizionata nell’Adriatico e raggiunta in elicottero da Bari. Il responsabile della Apulia Film Commission, Antonio Parente, ha confermato al magazine specializzato Variety che Cruise ha soggiornato all’Hotel Delle Nazioni per poi salire sull’elicottero privato e andare a girare le scene del film sulla portaerei statunitense. “Probabilmente -ha detto- la U.S.S. George HW Bush“.

L’imbarcazione statunitense incrociava vicino alle coste quando il divo è salito a bordo: in seguito, lo spostamento fra Italia e Croazia. “Siamo orgogliosi che la Puglia sia stata scelta come base operativa per queste riprese” ha aggiunto Parente, rendendo noto che Apulia Film Commission ha collaborato con Paramount Italia fornendo aiuto nella logistica aeroportuale. 

(Foto Getty Images)

 

Foto

Video

Trends

Come sarà il 2026 segno per segno. Tra musica e stelle

Come sarà il 2026 segno per segno. Tra musica e stelle

Marco Mengoni pubblica la sua canzone natalizia. Guarda il video

Marco Mengoni pubblica la sua canzone natalizia. Guarda il video

Natale sotto le stelle del Jazz

Natale sotto le stelle del Jazz

Webradio