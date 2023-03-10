Tom Cruise saluta Bari con una foto che ha conquistato il web
All'aeroporto, lo scatto d'addio che incanta e la promessa di tornare in Puglia
Tom Cruise ha soggiornato a Bari per girare alcune scene del nuovo film della serie ‘Mission: Impossible’. L’attore si è recato in Puglia con un aereo privato. Ad accoglierlo nel capoluogo, Maria Campanelli, protagonista di una foto che ha fatto il giro del web.
New pic #TomCruise in Puglia. #MissionImpossible pic.twitter.com/y3wnmIdbiq
— Tom Cruise News (@TCNews62) March 3, 2023
Responsabile dell’ufficio di coordinamento Adp, Campanelli ha gestito il transito del divo nello scalo barese. Il loro scatto è diventato virale, e la stampa si è rivolta a lei per chiedere dettagli dell’incontro. Al Corriere della Sera, Campanelli ha dichiarato: “Come rappresentante dell’aeroporto, sono andata a salutarlo. Gli ho detto che era un onore averlo con noi. Lui è rimasto entusiasta dell’accoglienza, e ha risposto che gli piacerebbe tornare in Puglia“. Poi i dettagli sulla macchina organizzativa: “Abbiamo dovuto incastrare le esigenze ordinarie della vita aeroportuale, con la presenza di un attore di fama mondiale. Bisognava occuparsi di diversi aspetti: dal volo privato su cui viaggiava, fino agli elicotteri arrivati per lui e il suo entourage”. Tutto perfettamente riuscito.
(Foto Getty Images)