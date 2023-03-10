Tom Cruise saluta Bari con una foto che ha conquistato il web

Tom Cruise ha soggiornato a Bari per girare alcune scene del nuovo film della serie ‘Mission: Impossible’. L’attore si è recato in Puglia con un aereo privato. Ad accoglierlo nel capoluogo, Maria Campanelli, protagonista di una foto che ha fatto il giro del web.

Responsabile dell’ufficio di coordinamento Adp, Campanelli ha gestito il transito del divo nello scalo barese. Il loro scatto è diventato virale, e la stampa si è rivolta a lei per chiedere dettagli dell’incontro. Al Corriere della Sera, Campanelli ha dichiarato: “Come rappresentante dell’aeroporto, sono andata a salutarlo. Gli ho detto che era un onore averlo con noi. Lui è rimasto entusiasta dell’accoglienza, e ha risposto che gli piacerebbe tornare in Puglia“. Poi i dettagli sulla macchina organizzativa: “Abbiamo dovuto incastrare le esigenze ordinarie della vita aeroportuale, con la presenza di un attore di fama mondiale. Bisognava occuparsi di diversi aspetti: dal volo privato su cui viaggiava, fino agli elicotteri arrivati per lui e il suo entourage”. Tutto perfettamente riuscito.

(Foto Getty Images)