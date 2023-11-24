Tina Turner: esce la raccolta di tutti i suoi singoli

Tina Turner è scomparsa il 24 maggio 2023, lasciando un grande vuoto nel mondo della musica. Adesso, per celebrare il suo incredibile talento e i suoi 50 anni di carriera da solista, è in arrivo la raccolta che contiene tutti i suoi singoli, intitolata “Tina Turner – Queen Of Rock‘N’Roll“

Per celebrare Tina Turner, Radio Monte Carlo farà ascoltare, durante la giornata del 26 novembre (data di nascita dell’indimenticabile artista) i suoi grandi successi.

La pubblicazione esce il 24 novembre e offre, con 55 brani, una panoramica completa della carriera della Regina del Rock’N’Roll. E’ anche presente l’inedito “Something Beautiful” e una nuova versione del classico “Something Beautiful Remains”. A presentare il progetto è un’introduzione di Bryan Adams. amico di lunga data di Tina. che afferma: “Dall’oscurità ai palcoscenici del Regno Unito e dell’Europa, ringrazio Tina per aver cambiato il corso della mia vita e sono così grato di aver avuto un po’ del suo tempo prezioso. Era una forza della natura, nessuno aveva la sua energia o la sua voce, suppongo sia giusto dirlo, è solo amore, e questo è tutto.”

La tracklist di Tina Turner – Queen Of Rock‘N’Roll

CD1

1. Whole Lotta Love

2. Acid Queen

3. Root, Toot Undisputable Rock ‘n’ Roller

4. Viva La Money

5. Sometimes When We Touch

6. Music Keeps Me Dancin’

7. Let’s Stay Together

8. Help

9. What’s Love Got To Do With It

10. Better Be Good To Me

11. Private Dancer

12. I Can’t Stand The Rain

13. Show Some Respect

14. We Don’t Need Another Hero (Thunderdome)

15. One Of The Living

16. It’s Only Love (with Bryan Adams)

17. Typical Male

18. Two People

19. What You Get Is What You See

20. Girls

CD2

1. Break Every Rule

2. Paradise Is Here

3. Afterglow

4. Tearing Us Apart (with Eric Clapton)

5. Addicted to Love (Live in Europe)

6. A Change is Gonna Come (Live in Europe)

7. Tonight (with David Bowie) (Live in Europe)

8. River Deep, Mountain High (Live in Europe)

9. The Best (Edit)

10. Steamy Windows

11. I Don’t Wanna Lose You

12. Look Me In The Heart

13. Foreign Affair

14. Be Tender With Me Baby

15. It Takes Two (with Rod Stewart)

16. Nutbush City Limits (The 90’s Version)

17. Love Thing

18. Way Of The World

CD3

1. I Want You Near Me

2. I Don’t Wanna Fight

3. Disco Inferno

4. Why Must We Wait Until Tonight?

5. Proud Mary

6. Goldeneye

7. Whatever You Want

8. On Silent Wings

9. Missing You

10. In Your Wildest Dreams (with Barry White)

11. Cose della Vita (with Eros Ramazzotti)

12. When The Heartache Is Over

13. Whatever You Need

14. Open Arms

15. Teach Me Again (with Elisa)

16. What’s Love Got to Do With It (Kygo remix)

17. Something Beautiful (2023 Version)

