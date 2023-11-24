Tina Turner: esce la raccolta di tutti i suoi singoli
Una pubblicazione per celebrare i 50 anni da solista dell'indimenticabile star. E, per celebrarla, Radio Monte Carlo farà ascoltare, il 26 novembre i suoi grandi successi
Tina Turner è scomparsa il 24 maggio 2023, lasciando un grande vuoto nel mondo della musica. Adesso, per celebrare il suo incredibile talento e i suoi 50 anni di carriera da solista, è in arrivo la raccolta che contiene tutti i suoi singoli, intitolata “Tina Turner – Queen Of Rock‘N’Roll“
Per celebrare Tina Turner, Radio Monte Carlo farà ascoltare, durante la giornata del 26 novembre (data di nascita dell’indimenticabile artista) i suoi grandi successi.
La pubblicazione esce il 24 novembre e offre, con 55 brani, una panoramica completa della carriera della Regina del Rock’N’Roll. E’ anche presente l’inedito “Something Beautiful” e una nuova versione del classico “Something Beautiful Remains”. A presentare il progetto è un’introduzione di Bryan Adams. amico di lunga data di Tina. che afferma: “Dall’oscurità ai palcoscenici del Regno Unito e dell’Europa, ringrazio Tina per aver cambiato il corso della mia vita e sono così grato di aver avuto un po’ del suo tempo prezioso. Era una forza della natura, nessuno aveva la sua energia o la sua voce, suppongo sia giusto dirlo, è solo amore, e questo è tutto.”
La tracklist di Tina Turner – Queen Of Rock‘N’Roll
CD1
1. Whole Lotta Love
2. Acid Queen
3. Root, Toot Undisputable Rock ‘n’ Roller
4. Viva La Money
5. Sometimes When We Touch
6. Music Keeps Me Dancin’
7. Let’s Stay Together
8. Help
9. What’s Love Got To Do With It
10. Better Be Good To Me
11. Private Dancer
12. I Can’t Stand The Rain
13. Show Some Respect
14. We Don’t Need Another Hero (Thunderdome)
15. One Of The Living
16. It’s Only Love (with Bryan Adams)
17. Typical Male
18. Two People
19. What You Get Is What You See
20. Girls
CD2
1. Break Every Rule
2. Paradise Is Here
3. Afterglow
4. Tearing Us Apart (with Eric Clapton)
5. Addicted to Love (Live in Europe)
6. A Change is Gonna Come (Live in Europe)
7. Tonight (with David Bowie) (Live in Europe)
8. River Deep, Mountain High (Live in Europe)
9. The Best (Edit)
10. Steamy Windows
11. I Don’t Wanna Lose You
12. Look Me In The Heart
13. Foreign Affair
14. Be Tender With Me Baby
15. It Takes Two (with Rod Stewart)
16. Nutbush City Limits (The 90’s Version)
17. Love Thing
18. Way Of The World
CD3
1. I Want You Near Me
2. I Don’t Wanna Fight
3. Disco Inferno
4. Why Must We Wait Until Tonight?
5. Proud Mary
6. Goldeneye
7. Whatever You Want
8. On Silent Wings
9. Missing You
10. In Your Wildest Dreams (with Barry White)
11. Cose della Vita (with Eros Ramazzotti)
12. When The Heartache Is Over
13. Whatever You Need
14. Open Arms
15. Teach Me Again (with Elisa)
16. What’s Love Got to Do With It (Kygo remix)
17. Something Beautiful (2023 Version)