Sting rinnova il rito dell’aperitivo

Non solo vini e olio: adesso dalla tenuta Il Palagio che Sting e la moglie Trudie Styler possiedono in Toscana arriva anche un aperitivo, battezzato Amante 1530.

Amante 1530 vorrebbe raccontare in un sorso lo stile di vita italiano, soprattutto pensando ai consumatori stranieri. Il sapore è abbastanza dolce e spicca l’arancia candita, con tè Oolong, zenzero, caprifoglio e mele cotte. A metterlo a punto sono stati Riccardo Cotarella (già responsabile dei vini del Palagio), con la Distilleria Pallini.

E’ stata Ana Rosenstein, CEO di Amante 1530, a raccontare come è nata l’idea: “erano i giorni d’estate, circa due anni fa, eravamo ospiti della tenuta il Palagio, e in questi giorni di condivisione e amicizia, fra un bicchiere di vino e un cocktail ci siamo detti, perché non lanciare il nostro aperitivo italiano? Stavamo giocando con un mazzo di tarocchi ed è venuta fuori la carta L’Amante e ci siamo detti, è questo il nome. Poi come tributo abbiamo aggiunto l’anno 1530, che è la data di fondazione della tenuta Il Palagio”.

