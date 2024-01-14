Sting lancia il suo amaro

Sting sempre più lanciato nelle prelibatezze del Bel Paese, dopo il vino e il pregiato olio Evo che si è meritato anche le Tre foglie del Gambero Rosso. Ora l’artista e consorte, Trudie Styler, mettono in commercio un amaro, naturalmente realizzato con essenze toscane.

Nato come aperitivo, Amante 1530 è un inno alla loro lunga storia d’amore, suggellata da 31 anni di matrimonio. Riccardo Cottarella, che lo ha firmato, spiega come è nato l’esperimento: “deriva da una mia esperienza fatta negli anni Sessanta con il vermouth, insieme con il dottor Belmastro. Presso la cantina Vaselli, in Umbria, realizzammo un vermouth con 46 essenze. All’epoca non c’erano infusi, ti mandavano le erbe cantina, dal rabarbaro alla liquirizia fino alla china”. La descrizione che ne fa il presidente di Assoenologi è pura poesia: “è un prodotto innovativo realizzato con essenze prese in Toscana. Al livello organolettico, ha un colore più vicino all’alba che al tramonto, quindi con sfumature più delicate, meno rosso e più oro, che ricordano il sole che sorge. Al livello olfattivo, è molto ricco: dominano vaniglia e genziana, essenze molto personalizzanti”. L’amaro Amante 1530 incarna alla perfezione l’amore che Sting e Trudie nutrono nei confronti dell’Italia: ormai si considerano di casa a Figline Valdarno, in Toscana, dove nel 1999 hanno acquistato la villa del Palagio.

Il lancio ufficiale è avvenuto al Bulgari Hotel, a Roma. La serata è stata naturalmente allietata da un intimo concerto per pochi amici che Sting ha iniziato con “Message in a bottle”, uno dei cavalli di battaglia dei Police. La seconda tappa, all’Arts Bar del St. Regis Venezia in concomitanza con la Venice Cocktail Week. Per l’occasione, Walter Bolzonella, super past Head Barman dell’Hotel Cipriani di Venezia, ha creato per Amante 1530, tre ‘signature cocktails’, ispirati a grandi classici.

(Foto Getty Images)