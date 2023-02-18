Sting e i Genesis sono gli artisti più ricchi del 2022

I Genesis e Sting guidano la classifica dei dieci artisti che, secondo Forbes, hanno guadagnato di più nel 2022. Rispettivamente hanno portato a casa 230 e 210 milioni di dollari. Solo l’anno scorso, il gruppo rock britannico con Concord Music Group ha generato una vendita di diritti musicali da 300 milioni di dollari. Stessa cifra incassata dal cantante, piazzando il suo intero catalogo musicale, sia da solista che con i Police, all’Universal Music Group.

La rivista statunitense di economia ha redatto la sua lista con i dieci nomi dell’intrattenimento più pagati al mondo, che insieme, lo scorso anno, hanno guadagnato più di 1,3 miliardi di dollari. La lista comprende muscisti, registi, sceneggiatori e produttori. Dietro ai Genesis e a Sting, Tyler Perry (produttore, regista, attore), Trey Parker e Matt Stone (gli ideatori di South Park), James L. Brooks e Matt Groening dei Simpsons. Il primo e unico attore è Brad Pitt che con 100 milioni si posiziona sesto. Seguono i Rolling Stones che, grazie a un prolifico tour europeo raggiungono i quasi 100 milioni, davanti a James Cameron, spinto dall’uscita del nuovo episodio di “Avatar”.

Al nono posto c’è Taylor Swift, con un fatturato di 92 milioni derivanti dalle vendite di dischi, dallo streaming, dai download digitali, dalle licenze e dalla sincronizzazione. Forbes, lo scorso dicembre, l’aveva inserita anche nella lista delle 100 donne più potenti del mondo, classificandola al numero 79. L’artista statunitense è stata anche in cima alla classifica globale annuale Money Makers di Billboard dei migliori incassi al botteghino della musica nel 2021. Bad Bunny, unico artista latino, con i suoi due tour El Último Tour Del Mundo e The World’s Hottest Tour, la partecipazione in Bullet Train al fianco di Brad Pitt e una serie di sponsorizzazioni, chiude la top 10 con 88 milioni.

