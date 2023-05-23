Sono queste le spiagge più belle d’Italia
Ecco tutte le località premiate con la Bandiera Blu 2023
Le Bandiere Blu 2023 italiane salgono a 226, 16 in più rispetto a un anno fa. A essere più precisi le new entry sono 17 ma c’è anche un comune non confermato.
Le Bandiere Blu sono assegnate dalla ong internazionale per l’educazione alla sostenibilità FEE (Foundation for Environmental Education), con sede in Danimarca e presente in 81 paesi.
Il riconoscimento premia la qualità dell’ambiente nei singoli comuni e frazioni ed è assegnato a località marine e lacustri sulla base della pulizia delle acque, la gestione dei rifiuti, le aree verdi e le piste ciclabili, i servizi sulle spiagge e nel comune, le strutture alberghiere e altro.
Queste le novità, da nord a sud: San Maurizio D’Opaglio e Verbania (Piemonte), Sirmione e Toscano Maderno (Lombardia), Laigueglia e Sori (Liguria), Gatteo (Emilia-Romagna), Orbetello (Toscana), Porto San Giorgio (Marche), Termoli (Molise), Gallipoli, Isole Tremiti, Leporano e Vieste (Puglia), San Mauro Cilento (Campania). Infine Catanzaro e Rocca Imperiale (Calabria). A uscire dall’elenco è invece la romagnola Cattolica.
Se andiamo a vedere la classifica per regioni scopriamo che c’è la Liguria in vetta con 34 località, seguita dalla Puglia (22), poi Campania, Toscana e Calabria (19). Le Marche salgono a 18, la Sardegna conferma le sue 15 località, l’Abruzzo resta a 14, la Sicilia a 11, il Lazio a 10. Rimangono invariate anche le 10 bandiere del Trentino-Alto Adige. L’Emilia-Romagna vede premiate 9 località, riconfermate anche le 9 Bandiere del Veneto. La Basilicata è ferma, come il Piemonte. Chiudono la classifica Lombardia (3), Friuli-Venezia Giulia e Molise (2).
ECCO TUTTE LE SPIAGGE BANDIERA BLU
Piemonte
Verbano-Cusio-Ossola
1. Cannobio – Lido
2. Cannero Riviera – Spiaggia Lido
3. Verbania – Fondotoce – Isolino
NOVARA
4. San Maurizio D’Opaglio – Prarolo
5. Gozzano – Lido di Gozzano
Lombardia
Brescia
6. Toscolano Maderno – Lido Azzurro
7. Gardone Riviera – Spiaggia Lido, Spiaggia Casinò
8. Sirmione – Lido Jamaica
Trentino Alto Adige
TRENTO
9 Bedollo – Località Piazze
10. Baselga di Pinè – Spiaggia Lido, Alberon, Bar Spiaggia
11. Pergine Valsugana – San Cristoforo
12. Tenna – Spiaggia di Tenna
13. Calceranica al Lago – Alle Barche/ Al Pescatore/Riviera
14. Caldonazzo – Lido/ Spiaggetta
15. Lavarone- Lido Marzari
16. Levico Terme – Spiaggia di Levico
17. Sella Giudicarie – Spiaggia Roncone
18. Bondone – Porto Camarelle
Liguria
Imperia
19. Bordighera – Litorale
20. Sanremo – Tre Ponti, Imperatrice, Bussana, Baia Capo Pino, Tiro a Volo
21. Taggia – Arma di Taggia
22. Riva Ligure – Centro
23. Santo Stefano al Mare – Baia Azzurra, Il Vascello
24. San Lorenzo al Mare – U’Nustromu/Prima Punta, Baia delle Vele
25. Imperia – Spianata Borgo Peri, Borgo Marina
26. Diano Marina – Diano Marina
Savona
27. Laigueglia – Laigueglia
28. Ceriale – Spiaggia di Ceriale (nord-sud)
29. Borghetto Santo Spirito – Litorale
30. Loano – Spiaggia di Loano
31. Pietra Ligure – Ponente
32. Finale Ligure – Spiaggia di Malpasso/Baia dei Saraceni, Finalmarina, Finalpia, Spiaggia del Porto, Varigotti, Castelletto San Donato
33. Noli – Le Cave/Capo Noli / Zona Vittoria /Zona Anita / Chiariventi
34. Spotorno – Lido
35. Bergeggi – Il Faro, Villaggio del Sole
36. Savona – Fornaci
37. Albissola Marina – Lido
38. Albisola Superiore – Lido
39. Celle Ligure – Levante, Ponente
40. Varazze – Levante Teiro (Bagni Nautilus-Solaro), Ponente Teiro, Arrestra
Genova
41. Sori – Spiaggia Centrale di Sori
42. Camogli – San Fruttuoso, Spiaggia Camogli
43. Santa Margherita Ligure – Scogliera Pagana, Punta Pedale, Paraggi, Zona Milite Ignoto
44. Chiavari – Spiaggia Porto
45. Lavagna – Lungomare
46. Sestri Levante – Baia Portobello, Baia delle Favole (nord-sud), Spiaggia Renà, Riva Trigoso
47. Moneglia – Centrale, La Secca, Levante
La Spezia
48. Framura – Fornaci, Spiaggia La Vallà -Apicchi
49. Bonassola – Lato Est e lato Ovest
50. Levanto – Ghiararo, Levante Porto Levanto
51. Lerici – Eco del Mare, San Giorgio, Colombo, Lido, Fiascherino, Baia Blu/Marinella
52. Ameglia – Fiumaretta
Toscana
Massa – Carrara
53. Carrara – Marina di Carrara Centro
54. Massa – Marina di Massa
Lucca
55. Forte dei Marmi – Litorale
56. Pietrasanta – La Versiliana, Tonfano/Focette
57. Camaiore – Lido di Camaiore
58. Viareggio – Viareggio Ponente/Levante, Torre Del Lago Puccini
Pisa
59. Pisa – Calambrone/Tirrenia, Marina di Pisa
Livorno
60. Livorno – Bagni Rex, Cala Quercianella, Parco Marina del Boccale, Rogiolo, Bagni Roma
61. Rosignano Marittimo – Castiglioncello, Vada, La Mazzanta
62. Cecina – Le Gorette, Marina di Cecina
63. Bibbona – Marina di Bibbona centro-sud
64. Castagneto Carducci – Marina di Castagneto Carducci
65. San Vincenzo – Rimigliano nord/sud, Spiaggia della Principessa, Conchiglia Fosso delle Rozze
66. Piombino – Parco Naturale della Sterpaia
67. Marciana Marina – La Fenicia, Re di Noce, La Marina
Grosseto
68. Follonica – Spiaggia Litorale
69. Castiglione della Pescaia – Levante/Tombolo, Spiaggia Pian D’alma/Casetta Civinini-Piastrone/Punta Ala, Rocchette/Roccamare-Casa Mora/Riva del Sole/Capezzolo
70. Grosseto – Marina di Grosseto, Principina a Mare
71. Orbetello – Fertilia, Puntata, Osa – Albegna, Giannella, Feniglia, Tagliata
Friuli Venezia Giulia
Gorizia
72. Grado – Spiaggia Principale, Costa Azzurra, Pineta
Udine
73. Lignano Sabbiadoro – Lido
Veneto
Venezia
74. San Michele al Tagliamento – Bibione
75. Caorle – Porto Santa Margherita, Ponente, Duna Verde, Brussa
76. Eraclea – Eraclea Mare
77. Jesolo – Lido
78. Cavallino Treporti – Lido
79. Venezia – Lido di Venezia, Alberoni
80. Chioggia – Sottomarina
Rovigo
81. Rosolina – Rosolina Mare, Albarella Centro Sportivo, Albarella Capo Nord
82. Porto Tolle – Barricata, Boccasette, Conchiglie
Emilia Romagna
Ferrara
83. Comacchio – Lido Spina, Lido di Volano/ Nazioni/Lido degli Scacchi/Pomposa/ Garibaldi, Lido degli Estensi
Ravenna
84. Ravenna – Marina Romea/Porto Corsini, Marina di Ravenna/Punta Marina Terme/ Lido Adriano, Lido di Savio, Lido di Dante/ Lido di Classe, Casal Borsetti
85. Cervia – Milano Marittima, Cervia–Pinarella–Tagliata
Forlì- Cesena
86. Cesenatico – Zadina, Levante (Valverde, Villamarina), Ponente
87. Gatteo – Gatteo Mare
88. San Mauro Pascoli – San Mauro Mare
Rimini
89 Bellaria Igea Marina – Igea Marina
90. Riccione – Riccione nord e centro, Riccione sud (Rio Costa)
91. Misano Adriatico – Parco Mare Nord, Misano Centro, Porto Verde
Marche
Pesaro – Urbino
92. Gabicce Mare – Lido
93. Pesaro – Sottomonte, Ponente/Levante
94. Fano – Nord, Sassonia, Torrette
95. Mondolfo – Marotta
Ancona
96. Senigallia – Levante, Ponente
97. Ancona – Portonovo
98. Sirolo – Sassi Neri/San Michele/Urbani
99. Numana – Numana Bassa/Marcelli Nord, Numana Alta
Macerata
100. Porto Recanati – Litorale Nord-Centro
101. Potenza Picena – Lido Nord/Centro, Lido Sud
102. Civitanova Marche – Lungomare Nord, Lungomare Sud
Fermo
103. Fermo – Lido di Fermo Casabianca, Marina Palmense (centro-nord-sud)
104. Porto San Giorgio – Lungomare centro nord, Lungomare centro sud
105. Altidona – Lungomare Paolo Borsellino
106. Pedaso – Lungomare dei Cantautori
Ascoli Piceno
107. Cupra Marittima – Lido
108. Grottammare – Spiaggia Nord, Spiaggia Sud
109. San Benedetto del Tronto – Riviera delle Palme
Abruzzo
Teramo
110. Martinsicuro – Villa Rosa, Martinsicuro
111. Alba Adriatica – Spiaggia d’Argento
112. Tortoreto – Spiaggia del Sole
113. Giulianova – Lungomare Zara, Lungomare Spalato
114. Roseto degli Abruzzi – Lungomare Sud, Lungomare Nord, Lungomare centrale
115. Pineto – Villa Fumosa, Corfù, Torre Cerrano, S. Maria a Valle Sud, S. Maria a Valle Nord, Pineto Centro, Pineta Catucci – Lungomare dei Pini
116. Silvi – Arenile Sud, Lungomare Centrale
Pescara
117. Pescara – Riviera Nord/Centro, Riviera Sud
Chieti
118. Francavilla al Mare – Piazza Adriatico, Piazza Sirena
119. Fossacesia – Fossacesia Marina
120. Vasto – Vignola/San Nicola, Punta Penna, Vasto Marina, San Tommaso
121. San Salvo – San Salvo Marina
L’Aquila
122. Villalago – Villalago
123. Scanno – Spiaggetta di Scanno località Acquevive, Parco dei Salici
Molise
Campobasso
124. Termoli – Sant’Antonio
125. Campomarino – Lido
Lazio
Roma
126. Trevignano Romano – Via della Rena
127. Anzio – Riviera di Ponente, Riviera di Levante, Lido Di Lavinio
Latina
128. Latina – Latina Mare
129. Sabaudia – Lungomare
130. San Felice Circeo – Litorale
131. Terracina – Levante, Ponente
132. Fondi – Spiaggia Levante (Sant’Anastasia – Capratica), Spiaggia Ponente (Torre Canneto – Rio Claro)
133. Sperlonga – Ponente, Lago Lungo, Levante, Bazzano
134. Gaeta – Arenauta, Ariana, Sant‘Agostino, Serapo
135. Minturno – Spiaggia di Ponente
Campania
Napoli
136. Vico Equense – Bikini, Scrajo Mare, Marina di Seiano Ovest Porto, Capo La Gala
137. Piano di Sorrento – Marina di Cassano
138. Sorrento – Riviera di Massa, San Francesco, Tonnarella
139. Massa Lubrense – Recommone/Marina del Cantone, Marina di Puolo, Baia delle Sirene
140. Anacapri – Faro/Punta Carena, Gradola/Grotta Azzurra
Salerno
141. Positano – Spiaggia Fornillo, Spiaggia Arienzo, Spiaggia Grande, Spiaggia Laurito
142. Capaccio Paestum – Villaggio Merola/ Varolato/La Laura, Casina d’Amato/Ponte di Ferro/Licinella, Foce Acqua dei Ranci
143. Agropoli – Torre San Marco, Trentova, Spiaggia Libera Porto, Lungomare San Marco, Licina
144. Castellabate – Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo/San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro
145. Montecorice – San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello
146. San Mauro Cilento – Mezzatorre
147. Pollica – Acciaroli, Pioppi
148. Casal Velino – Lungomare/Isola, Dominella/Torre
149. Ascea – Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea
150. Pisciotta – Ficaiola/Torraca/Gabella, Pietracciaio/Fosso della Marina/ Marina Acquabianca
151. Centola – Palinuro (Porto/Dune e Saline), Marinella/Baia del Buon Dormire
152. Camerota – Cala finocchiara, San Domenico-Lentiscelle
153. Ispani – Capitello
154. Vibonati – Torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto
Basilicata
Potenza
155. Maratea – Santa Teresa/Calaficarra, Macarro/ Illicini/Nera, Castrocucco/Secca di Castrocucco, Acquafredda
Matera
156. Bernalda – Lido di Metaponto
157. Pisticci – Marina di Pisticci
158. Policoro – Lido Nord e Sud
159. Nova Siri – Lido
Puglia
Foggia
160. Isole Tremiti – Cala delle Arene
161. Rodi Garganico – Riviera di Ponente, Riviera di Levante
162. Peschici – Sfinale, Gusmay, Baia di Calalunga, Baia di Monaccora, Baia San Nicola, Procinisco, Baia di Peschici
163. Vieste – San Lorenzo, Scialara
164. Zapponeta – Lido
Barletta – Andria – Trani
165. Margherita di Savoia – Centro Urbano/ Cannafesca
166. Bisceglie – La Salata, Salsello, Scogliera Scalette
Bari
167. Polignano a Mare – Cala Paura, San Vito, Ripagnola-Coco Village, Cala San Giovanni/Cala Fetente
168. Monopoli – Castello Santo Stefano, Capitolo, Lido Porto Rosso, Cala Paradiso
Brindisi
169. Fasano – Egnazia Case Bianche, Savelletri, Torre Canne
170. Ostuni – Lido Morelli, Pilone (Lido Stella- Viar Beach), Lido Fontanelle, Creta Rossa,Rosamarina (Rodos-Capanno-Lambertiana), Lullabay beach
171. Carovigno – Mezzaluna, Pantanagianni, Punta Penna Grossa
Taranto
172. Castellaneta – Riva dei Tessali/Pineta Giovinazzi/Castellaneta Marina/Bosco della Marina
173. Leporano – Lido Gandoli, Porto Pirrone, Portosaturo, Baia d’Argento
174. Maruggio – Commenda, Campomarino, Acqua Dolce
175. Ginosa – Marina di Ginosa
Lecce
176. Melendugno – Roca, San Foca Nord/Centro/Torre Specchia, Torre Sant’Andrea, Torre dell’Orso
177. Castro – Zinzulusa, La Sorgente
178. Salve – Marina di Pescoluse/Posto Vecchio/Torre Pali
179. Ugento – Torre San Giovanni/ Torre Mozza/ Lido Marini
180. Gallipoli – Litoranea Sud, Litoranea Nord
181. Nardò – Porto Selvaggio, Sant’Isidoro, Santa Caterina, Santa Maria al Bagno, Torre Squillace
Calabria
Cosenza
182. Tortora – La Pineta/Fiume Noce
183. Praia a mare – Camping Internazionale/ Punta Fiuzzi
184. San Nicola Arcella – Arcomagno/Canale Grande Marinella
185. Santa Maria del Cedro – Chiatta in Ferro – Abatemarco
186. Diamante – Diamante Nord (Cirella, Scogliera Cirella, Pietrarossa)
187. Rocca Imperiale – Marina di Rocca Imperiale
188. Roseto Capo Spulico – Lungomare
189. Trebisacce – Lungomare Sud (Riviera dei Saraceni – Viale Magna Grecia – Riviera delle Palme)
190. Villapiana – Villapiana Scalo, Villapiana Lido
Crotone
191. Cirò Marina – Punta Alice, Cervara/ Madonna di Mare
192. Melissa – Litorale Torre Melissa
193. Isola Capo Rizzuto – Le Cannella, Le Castella
Catanzaro
194. Sellia Marina – Località Ruggero/San Vincenzo- Sena/Jonio – Rivachiara
195. Catanzaro – Giovino
196. Soverato – Baia Dell’Ippocampo
Vibo Valentia
197. Tropea – Marina del Convento, Marina dell’Isola, Rocca Nettuno
Reggio Calabria
198. Caulonia – Lido
199. Roccella Jonica – Lido
200. Siderno – Spiaggia di Siderno
Sicilia
Messina
201. Alì Terme – Lungomare di Alì Terme
202. Roccalumera – Roccalumera
203. Furci Siculo – Litorale
204. Santa Teresa di Riva – Lungomare di Santa Teresa di Riva
205. Lipari – Stromboli Ficogrande, Vulcano Gelso, Vulcano Acque Termali, Acquacalda, Canneto
206. Tusa – Spiaggia Lungomare
Agrigento
207. Menfi – Porto Palo Cipollazzo, Lido Fiori Bertolino
Ragusa
208. Modica – Maganuco, Marina di Modica
209. Ispica – Santa Maria del Focallo
210. Pozzallo – Pietre Nere, Raganzino
211. Ragusa – Marina di Ragusa
Sardegna
Sassari
212. Badesi – Li Junchi, Li Mindi, Baia delle Mimose-Pirotto Li Frati, Lu Poltu Biancu
213. Castelsardo – Sacro Cuore / Ampurias, Madonnina / Stella Maris, Ex Palazzo Americani
214. Sorso – Spiaggia della Marina, Marina di Sorso (quarto/quinto/settimo pettine)
215. Sassari – Porto Ferro, Porto Palmas, Platamona Rotonda
216. Santa Teresa Gallura – Rena Ponente (Loc. Capo Testa), Rena Bianca, Zia Culumba (Loc. Capo Testa, Rena di Levante), La Taltana- Santa Reparata, Conca Verde
217. Aglientu – Vignola Mare, Rena Majore, Lu Chiscinagghju
218. Trinità d’Agultu e Vignola – La Marinedda, Cala Sarraina, Spiaggia Lunga Isola Rossa
219. La Maddalena – Tegge, Monti D’a Rena, Bassa Trinità, Porto Lungo, Spalmatore, Caprera Relitto, Caprera Due Mari
220. Palau – Palau Vecchio, Isolotto
221. Budoni – Baia di Budoni
Oristano
222. Oristano – Torregrande
Nuoro
223. Tortolì – Lido di Cea, Lido di Orrì (I e II Spiaggia), Muxì (Il Golfetto), Orrì Foxilioni, Ponente (nota “La Capannina”), Porto Frailis, San Gemiliano
224. Bari Sardo – Bucca ‘e Strumpu/Torre di Barì/Sa Marina Cagliari
225. Quartu Sant’Elena – Mare Pintau
226. Sant’Antioco – Maladroxia/Coacuaddus
