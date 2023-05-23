Sono queste le spiagge più belle d’Italia

Le Bandiere Blu 2023 italiane salgono a 226, 16 in più rispetto a un anno fa. A essere più precisi le new entry sono 17 ma c’è anche un comune non confermato.

Le Bandiere Blu sono assegnate dalla ong internazionale per l’educazione alla sostenibilità FEE (Foundation for Environmental Education), con sede in Danimarca e presente in 81 paesi.

Il riconoscimento premia la qualità dell’ambiente nei singoli comuni e frazioni ed è assegnato a località marine e lacustri sulla base della pulizia delle acque, la gestione dei rifiuti, le aree verdi e le piste ciclabili, i servizi sulle spiagge e nel comune, le strutture alberghiere e altro.

Queste le novità, da nord a sud: San Maurizio D’Opaglio e Verbania (Piemonte), Sirmione e Toscano Maderno (Lombardia), Laigueglia e Sori (Liguria), Gatteo (Emilia-Romagna), Orbetello (Toscana), Porto San Giorgio (Marche), Termoli (Molise), Gallipoli, Isole Tremiti, Leporano e Vieste (Puglia), San Mauro Cilento (Campania). Infine Catanzaro e Rocca Imperiale (Calabria). A uscire dall’elenco è invece la romagnola Cattolica.

Se andiamo a vedere la classifica per regioni scopriamo che c’è la Liguria in vetta con 34 località, seguita dalla Puglia (22), poi Campania, Toscana e Calabria (19). Le Marche salgono a 18, la Sardegna conferma le sue 15 località, l’Abruzzo resta a 14, la Sicilia a 11, il Lazio a 10. Rimangono invariate anche le 10 bandiere del Trentino-Alto Adige. L’Emilia-Romagna vede premiate 9 località, riconfermate anche le 9 Bandiere del Veneto. La Basilicata è ferma, come il Piemonte. Chiudono la classifica Lombardia (3), Friuli-Venezia Giulia e Molise (2).

ECCO TUTTE LE SPIAGGE BANDIERA BLU

Piemonte

Verbano-Cusio-Ossola

1. Cannobio – Lido

2. Cannero Riviera – Spiaggia Lido

3. Verbania – Fondotoce – Isolino

NOVARA

4. San Maurizio D’Opaglio – Prarolo

5. Gozzano – Lido di Gozzano

Lombardia

Brescia

6. Toscolano Maderno – Lido Azzurro

7. Gardone Riviera – Spiaggia Lido, Spiaggia Casinò

8. Sirmione – Lido Jamaica

Trentino Alto Adige

TRENTO

9 Bedollo – Località Piazze

10. Baselga di Pinè – Spiaggia Lido, Alberon, Bar Spiaggia

11. Pergine Valsugana – San Cristoforo

12. Tenna – Spiaggia di Tenna

13. Calceranica al Lago – Alle Barche/ Al Pescatore/Riviera

14. Caldonazzo – Lido/ Spiaggetta

15. Lavarone- Lido Marzari

16. Levico Terme – Spiaggia di Levico

17. Sella Giudicarie – Spiaggia Roncone

18. Bondone – Porto Camarelle

Liguria

Imperia

19. Bordighera – Litorale

20. Sanremo – Tre Ponti, Imperatrice, Bussana, Baia Capo Pino, Tiro a Volo

21. Taggia – Arma di Taggia

22. Riva Ligure – Centro

23. Santo Stefano al Mare – Baia Azzurra, Il Vascello

24. San Lorenzo al Mare – U’Nustromu/Prima Punta, Baia delle Vele

25. Imperia – Spianata Borgo Peri, Borgo Marina

26. Diano Marina – Diano Marina

Savona

27. Laigueglia – Laigueglia

28. Ceriale – Spiaggia di Ceriale (nord-sud)

29. Borghetto Santo Spirito – Litorale

30. Loano – Spiaggia di Loano

31. Pietra Ligure – Ponente

32. Finale Ligure – Spiaggia di Malpasso/Baia dei Saraceni, Finalmarina, Finalpia, Spiaggia del Porto, Varigotti, Castelletto San Donato

33. Noli – Le Cave/Capo Noli / Zona Vittoria /Zona Anita / Chiariventi

34. Spotorno – Lido

35. Bergeggi – Il Faro, Villaggio del Sole

36. Savona – Fornaci

37. Albissola Marina – Lido

38. Albisola Superiore – Lido

39. Celle Ligure – Levante, Ponente

40. Varazze – Levante Teiro (Bagni Nautilus-Solaro), Ponente Teiro, Arrestra

Genova

41. Sori – Spiaggia Centrale di Sori

42. Camogli – San Fruttuoso, Spiaggia Camogli

43. Santa Margherita Ligure – Scogliera Pagana, Punta Pedale, Paraggi, Zona Milite Ignoto

44. Chiavari – Spiaggia Porto

45. Lavagna – Lungomare

46. Sestri Levante – Baia Portobello, Baia delle Favole (nord-sud), Spiaggia Renà, Riva Trigoso

47. Moneglia – Centrale, La Secca, Levante

La Spezia

48. Framura – Fornaci, Spiaggia La Vallà -Apicchi

49. Bonassola – Lato Est e lato Ovest

50. Levanto – Ghiararo, Levante Porto Levanto

51. Lerici – Eco del Mare, San Giorgio, Colombo, Lido, Fiascherino, Baia Blu/Marinella

52. Ameglia – Fiumaretta

Toscana

Massa – Carrara

53. Carrara – Marina di Carrara Centro

54. Massa – Marina di Massa

Lucca

55. Forte dei Marmi – Litorale

56. Pietrasanta – La Versiliana, Tonfano/Focette

57. Camaiore – Lido di Camaiore

58. Viareggio – Viareggio Ponente/Levante, Torre Del Lago Puccini

Pisa

59. Pisa – Calambrone/Tirrenia, Marina di Pisa

Livorno

60. Livorno – Bagni Rex, Cala Quercianella, Parco Marina del Boccale, Rogiolo, Bagni Roma

61. Rosignano Marittimo – Castiglioncello, Vada, La Mazzanta

62. Cecina – Le Gorette, Marina di Cecina

63. Bibbona – Marina di Bibbona centro-sud

64. Castagneto Carducci – Marina di Castagneto Carducci

65. San Vincenzo – Rimigliano nord/sud, Spiaggia della Principessa, Conchiglia Fosso delle Rozze

66. Piombino – Parco Naturale della Sterpaia

67. Marciana Marina – La Fenicia, Re di Noce, La Marina

Grosseto

68. Follonica – Spiaggia Litorale

69. Castiglione della Pescaia – Levante/Tombolo, Spiaggia Pian D’alma/Casetta Civinini-Piastrone/Punta Ala, Rocchette/Roccamare-Casa Mora/Riva del Sole/Capezzolo

70. Grosseto – Marina di Grosseto, Principina a Mare

71. Orbetello – Fertilia, Puntata, Osa – Albegna, Giannella, Feniglia, Tagliata

Friuli Venezia Giulia

Gorizia

72. Grado – Spiaggia Principale, Costa Azzurra, Pineta

Udine

73. Lignano Sabbiadoro – Lido

Veneto

Venezia

74. San Michele al Tagliamento – Bibione

75. Caorle – Porto Santa Margherita, Ponente, Duna Verde, Brussa

76. Eraclea – Eraclea Mare

77. Jesolo – Lido

78. Cavallino Treporti – Lido

79. Venezia – Lido di Venezia, Alberoni

80. Chioggia – Sottomarina

Rovigo

81. Rosolina – Rosolina Mare, Albarella Centro Sportivo, Albarella Capo Nord

82. Porto Tolle – Barricata, Boccasette, Conchiglie

Emilia Romagna

Ferrara

83. Comacchio – Lido Spina, Lido di Volano/ Nazioni/Lido degli Scacchi/Pomposa/ Garibaldi, Lido degli Estensi

Ravenna

84. Ravenna – Marina Romea/Porto Corsini, Marina di Ravenna/Punta Marina Terme/ Lido Adriano, Lido di Savio, Lido di Dante/ Lido di Classe, Casal Borsetti

85. Cervia – Milano Marittima, Cervia–Pinarella–Tagliata

Forlì- Cesena

86. Cesenatico – Zadina, Levante (Valverde, Villamarina), Ponente

87. Gatteo – Gatteo Mare

88. San Mauro Pascoli – San Mauro Mare

Rimini

89 Bellaria Igea Marina – Igea Marina

90. Riccione – Riccione nord e centro, Riccione sud (Rio Costa)

91. Misano Adriatico – Parco Mare Nord, Misano Centro, Porto Verde

Marche

Pesaro – Urbino

92. Gabicce Mare – Lido

93. Pesaro – Sottomonte, Ponente/Levante

94. Fano – Nord, Sassonia, Torrette

95. Mondolfo – Marotta

Ancona

96. Senigallia – Levante, Ponente

97. Ancona – Portonovo

98. Sirolo – Sassi Neri/San Michele/Urbani

99. Numana – Numana Bassa/Marcelli Nord, Numana Alta

Macerata

100. Porto Recanati – Litorale Nord-Centro

101. Potenza Picena – Lido Nord/Centro, Lido Sud

102. Civitanova Marche – Lungomare Nord, Lungomare Sud

Fermo

103. Fermo – Lido di Fermo Casabianca, Marina Palmense (centro-nord-sud)

104. Porto San Giorgio – Lungomare centro nord, Lungomare centro sud

105. Altidona – Lungomare Paolo Borsellino

106. Pedaso – Lungomare dei Cantautori

Ascoli Piceno

107. Cupra Marittima – Lido

108. Grottammare – Spiaggia Nord, Spiaggia Sud

109. San Benedetto del Tronto – Riviera delle Palme

Abruzzo

Teramo

110. Martinsicuro – Villa Rosa, Martinsicuro

111. Alba Adriatica – Spiaggia d’Argento

112. Tortoreto – Spiaggia del Sole

113. Giulianova – Lungomare Zara, Lungomare Spalato

114. Roseto degli Abruzzi – Lungomare Sud, Lungomare Nord, Lungomare centrale

115. Pineto – Villa Fumosa, Corfù, Torre Cerrano, S. Maria a Valle Sud, S. Maria a Valle Nord, Pineto Centro, Pineta Catucci – Lungomare dei Pini

116. Silvi – Arenile Sud, Lungomare Centrale

Pescara

117. Pescara – Riviera Nord/Centro, Riviera Sud

Chieti

118. Francavilla al Mare – Piazza Adriatico, Piazza Sirena

119. Fossacesia – Fossacesia Marina

120. Vasto – Vignola/San Nicola, Punta Penna, Vasto Marina, San Tommaso

121. San Salvo – San Salvo Marina

L’Aquila

122. Villalago – Villalago

123. Scanno – Spiaggetta di Scanno località Acquevive, Parco dei Salici

Molise

Campobasso

124. Termoli – Sant’Antonio

125. Campomarino – Lido

Lazio

Roma

126. Trevignano Romano – Via della Rena

127. Anzio – Riviera di Ponente, Riviera di Levante, Lido Di Lavinio

Latina

128. Latina – Latina Mare

129. Sabaudia – Lungomare

130. San Felice Circeo – Litorale

131. Terracina – Levante, Ponente

132. Fondi – Spiaggia Levante (Sant’Anastasia – Capratica), Spiaggia Ponente (Torre Canneto – Rio Claro)

133. Sperlonga – Ponente, Lago Lungo, Levante, Bazzano

134. Gaeta – Arenauta, Ariana, Sant‘Agostino, Serapo

135. Minturno – Spiaggia di Ponente

Campania

Napoli

136. Vico Equense – Bikini, Scrajo Mare, Marina di Seiano Ovest Porto, Capo La Gala

137. Piano di Sorrento – Marina di Cassano

138. Sorrento – Riviera di Massa, San Francesco, Tonnarella

139. Massa Lubrense – Recommone/Marina del Cantone, Marina di Puolo, Baia delle Sirene

140. Anacapri – Faro/Punta Carena, Gradola/Grotta Azzurra

Salerno

141. Positano – Spiaggia Fornillo, Spiaggia Arienzo, Spiaggia Grande, Spiaggia Laurito

142. Capaccio Paestum – Villaggio Merola/ Varolato/La Laura, Casina d’Amato/Ponte di Ferro/Licinella, Foce Acqua dei Ranci

143. Agropoli – Torre San Marco, Trentova, Spiaggia Libera Porto, Lungomare San Marco, Licina

144. Castellabate – Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo/San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro

145. Montecorice – San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello

146. San Mauro Cilento – Mezzatorre

147. Pollica – Acciaroli, Pioppi

148. Casal Velino – Lungomare/Isola, Dominella/Torre

149. Ascea – Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea

150. Pisciotta – Ficaiola/Torraca/Gabella, Pietracciaio/Fosso della Marina/ Marina Acquabianca

151. Centola – Palinuro (Porto/Dune e Saline), Marinella/Baia del Buon Dormire

152. Camerota – Cala finocchiara, San Domenico-Lentiscelle

153. Ispani – Capitello

154. Vibonati – Torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto

Basilicata

Potenza

155. Maratea – Santa Teresa/Calaficarra, Macarro/ Illicini/Nera, Castrocucco/Secca di Castrocucco, Acquafredda

Matera

156. Bernalda – Lido di Metaponto

157. Pisticci – Marina di Pisticci

158. Policoro – Lido Nord e Sud

159. Nova Siri – Lido

Puglia

Foggia

160. Isole Tremiti – Cala delle Arene

161. Rodi Garganico – Riviera di Ponente, Riviera di Levante

162. Peschici – Sfinale, Gusmay, Baia di Calalunga, Baia di Monaccora, Baia San Nicola, Procinisco, Baia di Peschici

163. Vieste – San Lorenzo, Scialara

164. Zapponeta – Lido

Barletta – Andria – Trani

165. Margherita di Savoia – Centro Urbano/ Cannafesca

166. Bisceglie – La Salata, Salsello, Scogliera Scalette

Bari

167. Polignano a Mare – Cala Paura, San Vito, Ripagnola-Coco Village, Cala San Giovanni/Cala Fetente

168. Monopoli – Castello Santo Stefano, Capitolo, Lido Porto Rosso, Cala Paradiso

Brindisi

169. Fasano – Egnazia Case Bianche, Savelletri, Torre Canne

170. Ostuni – Lido Morelli, Pilone (Lido Stella- Viar Beach), Lido Fontanelle, Creta Rossa,Rosamarina (Rodos-Capanno-Lambertiana), Lullabay beach

171. Carovigno – Mezzaluna, Pantanagianni, Punta Penna Grossa

Taranto

172. Castellaneta – Riva dei Tessali/Pineta Giovinazzi/Castellaneta Marina/Bosco della Marina

173. Leporano – Lido Gandoli, Porto Pirrone, Portosaturo, Baia d’Argento

174. Maruggio – Commenda, Campomarino, Acqua Dolce

175. Ginosa – Marina di Ginosa

Lecce

176. Melendugno – Roca, San Foca Nord/Centro/Torre Specchia, Torre Sant’Andrea, Torre dell’Orso

177. Castro – Zinzulusa, La Sorgente

178. Salve – Marina di Pescoluse/Posto Vecchio/Torre Pali

179. Ugento – Torre San Giovanni/ Torre Mozza/ Lido Marini

180. Gallipoli – Litoranea Sud, Litoranea Nord

181. Nardò – Porto Selvaggio, Sant’Isidoro, Santa Caterina, Santa Maria al Bagno, Torre Squillace

Calabria

Cosenza

182. Tortora – La Pineta/Fiume Noce

183. Praia a mare – Camping Internazionale/ Punta Fiuzzi

184. San Nicola Arcella – Arcomagno/Canale Grande Marinella

185. Santa Maria del Cedro – Chiatta in Ferro – Abatemarco

186. Diamante – Diamante Nord (Cirella, Scogliera Cirella, Pietrarossa)

187. Rocca Imperiale – Marina di Rocca Imperiale

188. Roseto Capo Spulico – Lungomare

189. Trebisacce – Lungomare Sud (Riviera dei Saraceni – Viale Magna Grecia – Riviera delle Palme)

190. Villapiana – Villapiana Scalo, Villapiana Lido

Crotone

191. Cirò Marina – Punta Alice, Cervara/ Madonna di Mare

192. Melissa – Litorale Torre Melissa

193. Isola Capo Rizzuto – Le Cannella, Le Castella

Catanzaro

194. Sellia Marina – Località Ruggero/San Vincenzo- Sena/Jonio – Rivachiara

195. Catanzaro – Giovino

196. Soverato – Baia Dell’Ippocampo

Vibo Valentia

197. Tropea – Marina del Convento, Marina dell’Isola, Rocca Nettuno

Reggio Calabria

198. Caulonia – Lido

199. Roccella Jonica – Lido

200. Siderno – Spiaggia di Siderno

Sicilia

Messina

201. Alì Terme – Lungomare di Alì Terme

202. Roccalumera – Roccalumera

203. Furci Siculo – Litorale

204. Santa Teresa di Riva – Lungomare di Santa Teresa di Riva

205. Lipari – Stromboli Ficogrande, Vulcano Gelso, Vulcano Acque Termali, Acquacalda, Canneto

206. Tusa – Spiaggia Lungomare

Agrigento

207. Menfi – Porto Palo Cipollazzo, Lido Fiori Bertolino

Ragusa

208. Modica – Maganuco, Marina di Modica

209. Ispica – Santa Maria del Focallo

210. Pozzallo – Pietre Nere, Raganzino

211. Ragusa – Marina di Ragusa

Sardegna

Sassari

212. Badesi – Li Junchi, Li Mindi, Baia delle Mimose-Pirotto Li Frati, Lu Poltu Biancu

213. Castelsardo – Sacro Cuore / Ampurias, Madonnina / Stella Maris, Ex Palazzo Americani

214. Sorso – Spiaggia della Marina, Marina di Sorso (quarto/quinto/settimo pettine)

215. Sassari – Porto Ferro, Porto Palmas, Platamona Rotonda

216. Santa Teresa Gallura – Rena Ponente (Loc. Capo Testa), Rena Bianca, Zia Culumba (Loc. Capo Testa, Rena di Levante), La Taltana- Santa Reparata, Conca Verde

217. Aglientu – Vignola Mare, Rena Majore, Lu Chiscinagghju

218. Trinità d’Agultu e Vignola – La Marinedda, Cala Sarraina, Spiaggia Lunga Isola Rossa

219. La Maddalena – Tegge, Monti D’a Rena, Bassa Trinità, Porto Lungo, Spalmatore, Caprera Relitto, Caprera Due Mari

220. Palau – Palau Vecchio, Isolotto

221. Budoni – Baia di Budoni

Oristano

222. Oristano – Torregrande

Nuoro

223. Tortolì – Lido di Cea, Lido di Orrì (I e II Spiaggia), Muxì (Il Golfetto), Orrì Foxilioni, Ponente (nota “La Capannina”), Porto Frailis, San Gemiliano

224. Bari Sardo – Bucca ‘e Strumpu/Torre di Barì/Sa Marina Cagliari

225. Quartu Sant’Elena – Mare Pintau

226. Sant’Antioco – Maladroxia/Coacuaddus

