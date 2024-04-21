Sinner: ecco il gelato che gli è stato dedicato

Tutta l’Italia è ai piedi di Jannik Sinner. Con i suoi trionfi il fuoriclasse altoatesino ha saputo portare il tennis italiano in alto come non mai. Dopo il successo all’Open di Miami Sinner è ora il numero 2 del ranking ATP, pronto a dare l’assalto al trono di Novak Djokovic. La sua classe ha saputo ispirare non solo gli sportivi, ma anche i maestri del gusto, tanto che il gelatiere Eugenio Morrone, campione del mondo di gelateria e premiato nel 2024 con i Tre Coni del Gambero Rosso, ha voluto dedicargli una creazione.

Nato nel centro storico di Roma, nel Rione Trastevere, il gelato Sinner è composto dai gusti di mandarino, carota e limone, che richiamano il colore dei capelli del tennista. “E’ un omaggio a Jannik e al suo talento”, ha dichiarato Morrone. “Ho pensato a un gelato a basso contenuto di zuccheri ma ricco di fibre e vitamine. Quindi un gusto al mandarino, dall’aroma aspro e penetrante; alla carota, delicatamente più dolce; al limone, con una profumazione più intensa. Un gelato fresco ed estivo, con l’auspicio di proseguire verso nuovi trofei nei prossimi mesi”.

E chissà che Jannik non decida di farne una scorpacciata prima dell’inizio del Roland Garros, il cui inizio è in programma il 20 maggio in Francia.

(Foto Getty Images)