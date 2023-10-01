Sinéad O’Connor: la canzone inedita

A due mesi dalla prematura scomparsa di Sinéad O’Connor, una sua canzone inedita è stata presentata in anteprima nell’episodio finale di “The Woman In The Wall” della BBC, andato in onda domenica 24 settembre.

Prima di lasciarci all’età di 56 anni, la cantante “Nothing Compares 2 U” aveva concesso alla TV pubblica britannica i diritti di “The Magdalene Song” da utilizzare nel thriller gotico di sei episodi, che esamina l’eredità di uno degli scandali più scioccanti d’Irlanda: gli istituti femminili gestiti in gran parte da suore conosciuti come Case Magdalene.

Nel pezzo Sinéad riflette sul dolore legato alla perdita di un figlio e attinge dalla sua esperienza in un istituto simile dall’età di 15 anni.

Il produttore David Holmes ha detto al Guardian: “La prima metà del brano è completamente straziante, e la seconda metà è pura sfida. È incredibile come il significato della canzone si sia unito a questa storia. Doveva proprio succedere. C’è una certa magia quando porti la musica in una storia emozionante.”

“Sinéad ha autorizzato l’utilizzo del brano prima ancora che iniziassero le riprese, e quando i produttori l’hanno ascoltato sono rimasti stupiti di avere qualcosa di così forte. Sentivamo tutti che l’unico posto in cui poteva arrivare era la fine”.

Riguardo al modo in cui la canzone è finita nella serie, ha aggiunto: “Nel testo Sinéad stava cercando di dire, credo, che sebbene avesse attraversato un grande tumulto, questo non le avrebbe impedito di essere chi voleva essere”.

Dopo essere stato contattato dalla produttrice Susan Breen, Holmes ha ricordato: “Ho detto a Sinéad che la sceneggiatura era diversa da qualsiasi altra cosa fatta prima sull’argomento, e aveva Ruth Wilson, una delle migliori attrici al mondo. Sinéad ha detto: ‘Ti credo. Date loro La Canzone della Maddalena”.

