Shakira e Lewis Hamilton: ecco la foto che ha scatenato le indiscrezioni

Cosa c’è tra Shakira e Lewis Hamilton? Un’amicizia (la popstar è diventata assidua dei box Mercedes) o qualcosa di più?

Le voci su una storia d’amore tra la cantante di Barranquilla e il sette volte campione del mondo di Formula 1 sono state rinfocolate dopo il GP di Montmelò. A Barcellona si è presentata Shakira (dopo il precedente di Miami, con annessa cena da Cipriani) per tifare Lewis. Questi, qualche giorno prima aveva detto a un evento: “Ho bisogno di trovarmi una latina”.

Nella notte post-gara, i due sono stati fotografati insieme in un noto ristorante giapponese della città catalana. Un dettaglio sui social è diventato virale: il pilota la cinge su un fianco, come può essere solo fra intimi. La felicità che traspare è evidente: se poi ci sia qualcosa di più, lo dirà il futuro.

(Foto Getty Images)