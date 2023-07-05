Saldi estivi 2023: il calendario completo regione per regione

I saldi estivi 2023 partono giovedì 6 luglio, con una nuova importante regola per proteggere i consumatori dagli sconti finti.

Si tratta di nuove misure che attuano nell’ordinamento italiano la direttiva Ue 2019/2161, con regole più rigide sulla trasparenza dei prezzi e sulle vendite presso i siti di e-commerce e sanzioni più pesanti in caso di pratiche commerciali scorrette. Da adesso in poi i commercianti non potranno più alzare il prezzo qualche giorno prima dei saldi, applicando su questo costo rialzato ad arte la percentuale di sconto. Con la nuova normativa i negozianti devono indicare chiaramente, oltre alla percentuale di sconto e al prezzo finale, anche il prezzo più basso (e non più il prezzo di listino) applicato nei 30 giorni precedenti ai saldi. La norma si applica anche alle vendite sul web e alle piattaforme di e-commerce.

Il calendario dei saldi regione per regione

Abruzzo: 6 luglio per 60 giorni con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.

Basilicata: 6 luglio – 6 settembre con divieto delle vendite promozionali 130 giorni prima della data inizio saldi.

Calabria: 6 luglio – 4 settembre per 60 giorni.

Campania: 6 luglio per 60 giorni.

Emilia Romagna: 6 luglio per 60 giorni.

Friuli Venezia Giulia: 6 luglio – 30 settembre con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.

Lazio: 6 luglio per 6 settimane.

Liguria: 6 luglio – 19 agosto per 45 giorni.

Lombardia: 6 luglio per 60 giorni.

Marche: 6 luglio – 31 agosto.

Molise: 6 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima e 30 dopo della data inizio saldi.

Piemonte: 6 luglio per 8 settimane.

Puglia: 6 luglio – 15 settembre.

Sardegna: 6 luglio per 60 giorni.

Sicilia: 6 luglio – 15 settembre con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.

Toscana: 6 luglio per 60 giorni.

Umbria: 6 luglio – 3 settembre con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.

Valle d’Aosta: 6 luglio – 30 settembre.

Veneto: 6 luglio – 31 agosto.

Trento e Provincia per 60 giorni, i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi.

Alto Adige:

Distretto di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina (Bolzano, Andriano, Terlano, Nalles, Meltina, Laives, Vadena, Bronzolo, Ora, Egna, Montagna, Termeno, Magrè, Cortaccia, Cortina, Salorno, Aldino, Trodena, Anterivo, S. Genesio, Fiè, Sarentino, Appiano, Caldaro, Cornedo, Nova Ponente, Nova Levante): dal 14 luglio all’11 agosto.

Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, S. Cristina, Selva Gardena dal 18 agosto al 15 settembre.

Distretto di Merano e Burgraviato (Merano, Moso in Passiria, San Leonardo in Passiria, S. Martino in Passiria, Rifiano, Tirolo, Scena, Lagundo, Caines, Parcines, Avelengo, Marlengo, Verano, Plaus, Cermes, Lana, Postal, Gargazzone, San Pancrazio d’Ultimo, Ultimo, Proves, Lauregno, Tesimo, Senale/S. Felice, Naturno) dal 14 luglio all’11 agosto.

Distretto Valle Isarco e Alta Valle Isarco (Bressanone, Rio Pusteria, Fortezza, Varna, Rodengo, Naz-Sciaves, Luson, Velturno, Chiusa, Funes, Barbiano, Laion, Ponte Gardena, Vipiteno, Brennero, Racines, Campo di Trens, Val di Vizze, Villandro, Vandoies) dal 14 luglio all’11 agosto.

Distretto Val Pusteria (Brunico, Perca, Valdaora, Rasun Anterselva, Monguelfo-Tesido, Valle di Casies, Braies, Villabassa, Dobbiaco, San Candido, San Lorenzo di Sebato, Falzes, Chienes, Terento, Gais, Selva dei Molini, Valle Aurina, Predoi, Campo Tures, Sesto) dal 14 luglio all’11 agosto.

Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara dal 18 agosto al 15 settembre.

Distretto Val Venosta (Curon Venosta – tranne Resia e San Valentino alla Muta -, Glorenza, Sluderno, Malles, Lasa, Castelbello-Ciardes, Silandro, Laces, Martello, Tubre, Prato allo Stelvio, Senales – tranne Maso Corto- ) dal 14 luglio all’11 agosto.

Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta dal 18 agosto al 15 settembre.

Ricordate inoltre che i commercianti sono obbligati ad accettare forme di pagamento elettroniche anche per i saldi; diffidate degli sconti esagerati, superiori al 50%; controllate che il cartellino dei saldi indichi il vecchio prezzo, quello nuovo, il valore percentuale dello sconto applicato e il prezzo praticato negli ultimi 30 giorni prima dell’inizio dei saldi.

(Foto Getty Images)





























