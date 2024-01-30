Roberto Benigni  riceve la laurea honoris causa

Roberto Benigni ha ricevuto la laurea honoris causa presso la sede romana della University of Notre Dame.

L’attore ha accettato con gioia e commozione il prestigioso titolo. “Sono talmente onorato di essere qui che vorrei darvi tutto il mio cuore, così, nudo. Questa laurea è una dimostrazione d’amore nei miei confronti”, ha detto. E anche: “Grazie di questo pensiero, ora sono laureato in Belle Arti, ma che cosa posso dire? Verso questa Università così prestigiosa nutro un’ammirazione immensa. È dedicata a Notre Dame, quindi non ci resta che parlare della Madonna, ma chi se lo sarebbe mai aspettato di poter essere qui a parlare della Madonna?”.

Durante il suo incontro con la stampa, Benigni ha anche parlato dei suoi progetti futuri: “Mi piacerebbe fare un’opera personale, anche piccola, che abbia il senso, che prenda il cuore di quello che sta accadendo in questo momento in cui siamo circondati da avvenimenti talmente possenti di cui non è possibile non avvertire il riflesso nel nostro corpo e nella nostra anima, in tutto ciò che ci appartiene. Voglio fare un piccolo film in cui ci si possa lasciare andare a un momento di gioia, di spensieratezza, ma per creare la gioia bisogna avere sulle spalle tutto il dolore del mondo”.

(foto Getty Images)