Se c’è una stagione meravigliosa per viaggiare sulla linea ferroviaria Domodossola-Locarno, chiamata Vigezzina in Italia e Centovallina in Svizzera, è senza dubbio quella autunnale. Non a caso dal 14 ottobre riparte il treno del foliage.

Sono 52 i chilometri da percorrere in mezzo alla natura per un viaggio che toglie il fiato, tanta è la bellezza! Meglio prenotarsi per non perdere questa esperienza tra faggi, abeti, larici colorati di rosso, arancione e giallo. Il biglietto, che include un viaggio di andata e uno di ritorno sull’intera linea, offre la possibilità di effettuare una sola fermata intermedia, per poter visitare anche una delle località lungo il percorso ferroviario che dal Piemonte porta in Canton Ticino. Tra queste da segnalare: Malesco in Val Vigezzo, Re, Ponte Brolla. Se amate l’arte poi da non perdere è Domodossola, dove a Palazzo San Francesco fino al 7 gennaio è stata allestita la mostra : “Il gran teatro della luce. Tra Tiziano e Renoir”. Infine, è importante ricordare che per i bambini sotto i sei anni il viaggio in treno è gratuito, ma non devono occupare un posto a sedere. Per prenotare basta andare sul sito ufficiale vigezzinacentovalli.com inserendo la tratta e la data desiderata.

(Foto Getty Images)