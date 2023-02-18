Rihanna mostra finalmente il figlio

Un ritorno in grande stile quello di Rihanna: il suo show al Super Bowl 2023, durante il quale ha anche svelato di essere di nuovo incinta, ha incantato tutti. E ora la popstar ha deciso di presentare al mondo intero il suo primogenito, di cui ancora non si sa il nome, posando per la prima volta con lui in un servizio fotografico per British Vouge. Protagonista del numero di marzo della rivista con un look da vera guerriera, la copertina è tutta per lei.

Nel servizio fotografico c’è anche A$AP Rocky, compagno di Rihanna e tra poco di nuovo papà: le foto di famiglia sono con look coordinati in total black, forti e d’impatto. La cantante e imprenditrice nell’articolo ha raccontato la sua nuova vita da mamma. Un’esperienza emozionante e al tempo stesso difficile.

Le sue parole: “Eravamo noi e il nostro bambino ed io continuavo a pensare cose del tipo: perché si sono fidati di noi facendoci tornare a casa con questo bambino? Niente dottori, niente infermieri, stiamo tornando davvero a casa solo noi?”. Tra i progetti futuri della cantante c’è il desiderio di pubblicare nuova musica e girare video. “Ho tante idee in testa, ha confidato la star, ma non riesco a dirle ad alta voce”. Ma quest’anno potrebbe essere quello perfetto. Fan avvisati.

