Re Frederik X: il bellissimo bacio con la moglie Mary

“Uniti, impegnati, per il Regno di Danimarca”. Con queste parole pronunciate dal balcone del Palazzo di Christiansborg, sede del Parlamento, il nuovo Re Frederik X ha arringato la folla festante di 100mila persone a Copenaghen, nonostante il gelido clima invernale.

Il paese scandinavo volta pagina dopo l’abdicazione della Regina Margrethe, tanto amata e rispettata dai suoi sudditi, in favore del figlio. Il compito di proclamare il nuovo re è stato affidato alla primo ministro Mette Frederiksen, proprio dal balcone del palazzo, che dopo aver chiesto un triplo applauso per la Regina Margrethe ha ripetuto per tre volte: “Lunga vita a Sua Maestà Re Frederik X”.

Il monarca, emozionato, in lacrime, ma sorridente, nel suo discorso davanti ai cittadini ha ringraziato la madre: “Sarà sempre ricordata come una reggente fuori dal comune. Come pochi altri, mia madre è riuscita a diventare un tutt’uno con il suo regno”, ha detto mentre la gente in piazza applaudiva.

“Oggi il trono passa di mano. La mia speranza è di diventare il Re unificatore di domani. È un compito che ho affrontato per tutta la vita. Una responsabilità che assumo con rispetto, orgoglio e grande gioia”, ha detto.

Sul balcone sono poi arrivati la Regina Mary, vestita di bianco, con un abito cucito dalla stessa sarta che ha confezionato il suo abito da sposa, e i quattro figli, Christian, Isabella, Josephine e Vincent.

A fare il giro del mondo il bacio tra i due sovrani, che ricorda il giorno in cui l’avvocata australiana, diventata principessa, ha baciato il suo principe dal balcone del palazzo. Il 14 maggio, quando saranno sul trono da quattro mesi, festeggeranno 20 anni di matrimonio.

Tra le numerosi felicitazioni, anche quelle del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha fatto “i suoi più fervidi auguri per un lungo e prospero Regno al servizio del popolo danese, cui per oltre cinquant’anni la Regina Emerita Margrethe ha dedicato le sue migliori energie con esemplare dedizione”.

