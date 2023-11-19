P!nk regalerà ai suoi show libri banditi in Florida

P!nk regalerà alcuni libri speciali durante i suoi concerti in Florida.

L’artista ha annunciato che donerà ben 2000 copie di libri che sono stati banditi dalle scuole e dalle biblioteche della Florida. Si tratta di “The Family Book” di Todd Parr, “The Hill We Climb” di Amanda Gorman (la poetessa che aveva letto sue rime all’insediamento del Presidente Biden), “Beloved” di Toni Morrison (Premio Nobel per la letteratura nel 1993) e “Girls Who Code” di Stacia Deutsch. I libri sono particolarmente sensibili alle tematiche dell’emancipazione femminile e delle questioni razziali. In quest’impresa, P!nk collabora con PEN America, un’organizzazione senza scopo di lucro che si batte per la protezione della libertà di espressione negli Stati Uniti e nel mondo attraverso il progresso della letteratura e dei diritti umani.

P!nk ha dichiarato: “I libri mi hanno dato una gioia speciale fin da quando ero bambina, ed è per questo che non sono disposta a stare a guardare mentre i libri vengono banditi dalle scuole… È particolarmente odioso vedere le autorità prendere di mira libri sulla razza e il razzismo e contro gli autori LGBTQ e quelli di colore. Abbiamo fatto così tanti passi avanti verso l’uguaglianza in questo Paese e nessuno dovrebbe voler vedere questo progresso invertito”.

La Florida ha bandito da scuole e biblioteche ben 1.440 titoli

(Foto Getty Images)