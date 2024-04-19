Pink Floyd: The Dark Side of the Moon arriva in vinile trasparente e stampa UV

“The Dark Side of the Moon” dei Pink Floyd fu pubblicato originariamente oltre 50 anni fa. Il fascino di questo album, celebre nel mondo, fa sì che continuino le celebrazioni per il suo cinquantesimo anniversario.

E’ infatti uscita una nuova versione in 2 lp trasparenti con audio rimasterizzato e grafica UV stampata nel lato non inciso.

I vinili sono incisi solo da un lato; dunque la musica si ascolta solo sul lato A; sul lato non inciso è invece presente una stampa UV. La stampa UV è a raggi ultravioletti: i raggi UV di lampade dedicate asciugano completamente e quasi istantaneamente l’inchiostro stampato attraverso delle testine di stampa piezoelettriche. La stampa è così più pulita e con una migliore resa del colore.

(Foto Getty Images)