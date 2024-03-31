Pasqua 2024: le mete preferite

Come da tradizione, il lunedì di Pasqua ci si dedica a gite ed escursioni rilassanti. Ecco, secondo ENIT, le tendenze di quest’anno.

Tra le mete più visitate le montagne del Trentino-Alto Adige e della Valle d’Aosta. Tra le città è Roma in cima alle preferenze. Altre mete amate, la Liguria per le prime vacanze al mare, la Toscana, l’Abruzzo, il Veneto e la Campania.

Viaggi anche in solitaria (per il il 34,2% degli italiani); il 29,0% viaggerà in coppia, il 10,0% in piccoli gruppi di quattro passeggeri. Non solo turisti italiani: a venire nel nostro paese saranno anche, nell’ordine, cittadini di Stati Uniti, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Corea del Sud, Brasile e Paesi Bassi.

Per chi ama l’arte, le mostre e i musei, ricordiamo che a Torino la grande fotografia vi aspetta anche a Pasqua e Pasquetta, presso CAMERA, con tre mostre dedicate ad alcuni dei suoi più grandi maestri: Robert Capa e Gerda Taro: la fotografia, l’amore, la guerra, Ugo Mulas / I graffiti di Saul Steinberg a Milano e Michele Pellegrino. Fotografie 1967-2023.

Anche al Forte di Bard, in Valle d’Aosta, Pasqua e Pasquetta sono nel segno della fotografia. Tante le proposte. Percorsi museali per conoscere l’universo alpino e la storia della fortezza e tre grandi mostre. Due dedicate all’ambiente, agli ecosistemi e alle crescenti conseguenze del cambiamento climatico: la nuova imperdibile edizione di Wildlife Photographer of the Year e il progetto inedito, promosso con l’Agence France-Presse, sul tema del clima che cambia e le ripercussioni dirette sulla vita di milioni di persone dal titolo emblematico: Non c’è più tempo. Per la fotografia d’autore è da scoprire la mostra dedicata ad una delle più grandi fotografe del Novecento: Martine Franck. Regarder les autres, promossa con la collaborazione della Fondazione Henri Cartier-Bresson. Il Forte di Bard sarà sempre aperto – dalle ore 10.00 alle 19.00 – sia domenica 31 marzo che lunedì 1° aprile 2024.

