"Ragazze, prendiamoci il mondo", il Beauty talk Carolina Herrera Good Girl e Grazia

Un appuntamento da non perdere quello di giovedì 5 maggio 2022 ore 18.15 a Palazzo Giureconsulti (sala colonne) a Milano!

“Un talk fatto di donne per le donne e che parla a tutte coloro che vanno fiere della propria unicità, si mostrano senza nascondere i loro difetti, sfidano gli uomini in ogni campo, condividono le loro passioni sul web e amano chi e come vogliono, senza nascondersi. Le donne stanno cambiando il mondo semplicemente vivendo la loro vita, seguendo i loro valori, rifiutando le vecchie convenzioni e lasciando al passato i troppi luoghi comuni che hanno danneggiato le donne.”



Ad organizzare un simile evento non poteva che essere Grazia, che da sempre racconta le donne e che per l’occasione ha invitato alcune di loro a parlare dello spirito che le anima, dei loro sogni e dei prossimi traguardi.

La direttrice di Grazia Silvia Grilli vi aspetta a Milano in compagnia di Elisa Maino, Mariasole Pollio e Noemi. Per partecipare all'evento è necessario iscriversi tramite Eventbrite.

Nel corso della giornata del 5 maggio, inoltre, dalle 13.00 alle 18.00 sarà possibile scoprire le fragranze femminili Carolina Herrera: un’occasione per scoprire Good Girl e la sua nuova declinazione Very Good Girl Glam.