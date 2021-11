Le 5 canzoni più belle di Bryan Adams

Tanti auguri a Bryan Adams! L'artista canadese è nato infatti il 5 novembre 1959. Conosciuto in tutto il mondo per i suoi brani di successo, Adams è anche un celebre fotografo. Il suo brano “(Everything I Do) I Do It For You” è uno dei singoli più venduti al mondo ed è rimasto in testa alla classifica dei singoli in Gran Bretagna per 16 settimane di seguito.

Grazie agli album “Cuts Like a Knife” e “Reckless” degli Anni 80 Adams divenne un punto di riferimento della musica pop in Canada e negli Stati Uniti, ma sono stati gli Anni 90 a consacrarlo definitivamente al successo internazionale: l’album “Waking Up the Neighbours” infatti ebbe risonanza mondiale e nel 1993, con la sua prima raccolta “So Far So Good”, nella quale presentò in anteprima il suo nuovo singolo “Please Forgive Me”, riuscì a conquistare le prime posizioni nelle classifiche di mezzo mondo.

Per celebrare al meglio il compleanno di Bryan Adams abbiamo raccolto le sue 5 canzoni più belle.



1. (Everything I Do) I Do It For You



2. Please Forgive Me



3. Summer of ‘69



4. It’s Only Love



5. All ForLove

(Foto Getty Images)