Leni, figlia di Heidi Klum, sfila a Venezia e incanta tutti

Leni Klum figlia della top model Heidi e di Flavio Briatore, a soli 17 anni, è già una stella.

La ragazza, seguendo le orme della madre, ha sfilato per la presentazione dell’alta moda di Dolce & Gabbana a Venezia davanti al loggiato di Palazzo Ducale.

Orgogliosissima della figlia è stata Heidi Klum, presente anche lei al defilée, nella suggestiva cornice veneziana.

Una presenza quella della Klum che fa seguito al bellissimo messaggio inviato alla figlia, quando Leni debuttò sulla copertina dell’edizione tedesca di Vogue, lo scorso dicembre.

Il messaggio di Heidi alla figlia si concludeva con un grande incoraggiamento per la giovane: “hai il talento per ottenere il meglio da ogni situazione” scrisse in quella occasione Heidi Klum riferendosi a Leni.