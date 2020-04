Spostamenti in auto: tutte le domande. E le risposte

Il lockdown non è ancora finito, anche se il Paese si sta avviando verso una graduale ripartenza. Restano però molti dubbi sugli spostamenti consentiti, soprattutto in automobile. Proviamo a fare insieme un po' di chiarezza.

Un primo dubbio riguarda la possibilità di portare l'auto dal meccanico. Secondo le attuali disposizioni i servizi di riparazioni al momento sono limitati ai mezzi che devono spostarsi per necessità (come soccorsi e logistica) e non si possono effettuare tagliandi e revisioni (questi ultimi potranno essere posticipati). Dal carrozziere possono essere portati in riparazione i mezzi che devono spostarsi per necessità. Sarà cura del lavoratore garantire la disinfezione delle parti esposte dell'auto prima della riconsegna.

Un altro dubbio riguarda il rifornimento di carburante, che è consentito solo in modalità self-service durante spostamenti giustificati.

Al momento è sospesa anche la possibilità di recarsi dal concessionario per acquistare auto nuove o usate. Mentre è consentito noleggiare un'auto (purché sia l'unico mezzo a disposizione per spostamenti consentiti) o prendere un Taxi per spostamenti consentiti e rispettando in entrambi i casi le regole di sicurezza.

Nelle auto (fatta eccezione per i veicoli di grandi dimensioni) potranno viaggiare al massimo due persone (compreso il conducente) e bisogna mantenere la distanza minima di 1 metro a bordo. Dunque, il passeggero deve stare sul sedile posteriore. Se si è in tre a bordo, scatta la multa. Questa limitazione però non vale se si trasportano dei familari. Se si viaggia da soli in auto, non occorre indossare mascherina e guanti.

In generale gli spostamenti devono essere ridotti al massimo: ad esempio la spesa deve essere fatta in prossimità della propria abitazione e le visite dovranno essere limitate ai congiunti.

Tra gli spostamenti "per necessità" sono intese le comprovate esigenze lavorative ma anche, ad esempio, gli spostamenti dei nonni incaricati di badare ai nipoti e i genitori separati che raggiungono i figli. Inoltre con la fase 2 ci si potrà recare nei parchi.

