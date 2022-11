George Micheal: è polemica per la sua casa londinese

Il quartiere di Highgate, nel nord di Londra, è famoso per il locale cimitero, dall’aspetto trasandato e poco curato, ma dal fascino decisamente gotico e dove si mormora che si aggirino anche strane presenze e fantasmi. Proprio per questo è diventato meta di turismo. Un cimitero dove, tra gli altri, sono sepolti anche Karl Marx e Douglas Adams, l'autore di "Guida galattica per gli autostoppisti".



Ma Highgate è anche l’elegante quartiere dove viveva George Michael. Al numero 5 di The Grove c’è infatti la casa che ha visto ospite per diversi anni il cantante scomparso il giorno di Natale del 2016. Si tratta di una bella struttura di fine Seicento che però ora cambierà decisamente aspetto: due anni fa, infatti, è stata comprata per 19 milioni di sterline da una coppia che – evidentemente – non ha grandi problemi di liquidità. Stephen Cameron e Clare Harrison, questi i nomi dei due nuovi proprietari, hanno però anche deciso di trasformarla in una lussuosa villa e per farlo hanno progettato lavori che inevitabilmente ne cambieranno l’aspetto per buona parte.



I lavori però sono- stati visti con sospetto prima e aperta contrarietà poi dalla Highgate Society, l’associazione del quartiere che lavora per mantenere uno standard tradizionale della zona. La questione è finita sul tavolo del Consiglio di Camden, la circoscrizione londinese in cui si trova il quartiere. Che ha dato il suo assenso al progetto.



Così il quartiere in cui vivono anche Annie Lennox, Sting e Jude Law vedrà cambiare il suo aspetto e la casa di George Michael probabilmente non vedrà più arrivare il viavai di fan che qui lasciavano fiori e bigliettini.

