Whitney Houston: ecco il primo trailer del film sulla sua vita

L'indimenticabile e indimenticata Whitney Houston ritorna nel biopic di "I Wanna Dance with Somebody", ispirato a una delle hit più note della cantante, secondo singolo tratto dall’album "Whitney" del 1987. La star avrà il volto di Naomi Ackie. E' appena uscito il primo trailer, mentre sui social emergono curiosità e interesse da parte degli utenti. Molti si sono subito chiesti se la voce proposta fosse quella dell'artista, scomparsa nel 2012 a soli 48 anni, oppure dell'interprete britannica, classe 1992, divenuta nota per aver interpretato il personaggio di Anna in "Lady Macbeth", con il quale ha vinto un British Independent Film Award come miglior attrice esordiente nel 2017.

A fugare ogni dubbio è intervenuto lo storico produttore Clive Davis: "la voce, nelle canzoni, è solo e quella di Whitney Houston. Pensavamo che nessuno fosse in grado di catturare il suo genio vocale", ha spiegato a USA Today, e, a proposito di Naomi Ackie: "siamo rimasti molto colpiti dal fatto che la personalità di Whitney sia stata capita così bene". Il biopic, approvato dagli eredi di Houston, racconta il percorso di una delle voci più belle e potenti di sempre, da corista del New Jersey a una delle artiste più vendute e premiate di tutti i tempi.

"I Wanna Dance with Somebody" è dunque, una celebrazione potente e trionfante dell’incomparabile artista, con esibizioni mozzafiato e una colonna sonora dei successi più amati dell’icona musicale. L'uscita del film, diretto da Kasi Lemmons, scritto dal candidato all’Oscar Anthony McCarten, prodotto dal leggendario dirigente musicale Clive Davis, è prevista per dicembre. Il cast di include anche Stanley Tucci (Clive Davis), Ashton Sanders (Bobby Brown), Tamara Tunie (Cissy Houston), Nafessa Williams (Robyn Crawford), Clarke Peters (John Houston), Daniel Washington (Gary Houston), Bria Danielle Singleton (Bobbi Kristina), Kris Sidberry (Pat Houston), Jaison Hunter (Germaine Jackson) e JaQuan Malik Jones (Michael Houston).

(Foto Getty Images)