Harry Styles canta Se telefonando di Mina

Harry Styles ha conquistato il pubblico italiano durante il suo concerto all’Unipol Arena di Bologna. Grazie al suo talento e alle sue canzoni, certo. Ma grazie anche a un meraviglioso omaggio all'Italia.

L'artista ha infatti eseguito una splendida canzone di Mina, "Se telefonando".

SE TELEFONANDO IO POTESSI DIRTI ADDIO TI CHIAMEREIIII!#HarryStylesLoveOnTourBologna #harrystyles pic.twitter.com/tqEYBYhZEi — Pola|| I will see him 27.01.2023 (@_pola0817_) July 25, 2022

Inoltre Harry Styles ha anche tenuto un breve discorso in italiano: "Sto imparando l’italiano, ma molto lentamente, quindi per favore siate pazienti con me. Alcuni dei momenti più felici e speciali della mia vita sono stati in Italia, e sono molto grato per tutto quello che questo Paese mi ha dato. Quindi a tutti voi va il mio amore. Grazie di essere qui. Stasera vorrei che foste liberi di essere chi volete".

(Foto Getty images)