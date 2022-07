Elton John non ha dubbi: la musica migliore oggi la fanno le donne!

Elton John non ha dubbi: la miglior musica di oggi è quella composta ed eseguita dalle donne.

Elton, intervistato dal magazine Music Week, ha dichiarato: "è splendido vedere Nova Twins, Wet Leg, Let’s Eat Grandma, The Linda Lindas, Haim e tutte queste ragazze che si danno da fare e creano il meglio della musica. Tranne Sam Fender, nessuno degli uomini fa bella musica, sono le ragazze a farla. Sono una ventata d'aria fresca, che viene dall'innocenza e dalla pura gioia e per me la musica è questo".

Elton ha aggiunto: "E' fantastico vedere Kate Bush al primo posto in classifica, ma non ci sono molti altri buoni dischi nelle prime 20 posizioni. E in più le classifiche sono piene di album miei, degli ABBA e dei Queen... E' triste: ci sarebbero buoni album di giovani che meriterebbero di stare nella classifica dei più venduti. E perché non ci sono? Per colpa di artisti come me!".

(Foto Getty Images)