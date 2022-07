Kate Bush: non solo Running Up That Hill. Ecco le sue altre canzoni utilizzate in celebri serie tv

Kate Bush sta riscuotendo nuovi primati e successi grazie alla sua hit "Running Up That Hill" che, utilizzata nella serie tv "Stranger Things", ha davvero conquistato il pianeta.

Lo straordinario talento musicale della Bush è stato utilizzato anche per altre serie tv. Ecco quali.

GLOW – Running Up That Hill

Per la serie che racconta le lottatrici professioniste donne è stata usata la celebre hit della Bush (nella stagione 3)

The Handmaid’s Tale – Cloudbusting

Nella celebre serie tv appare un'altra hit della Bush, esattamente nella terza stagione.

Ashes To Ashes – The Man With The Child In His Eyes

La serie poliziesca britannica, spin-off di "Life on Mars", ha utilizzato questa canzone della Bush

Happy Valley – ‘Babooshka’

Altra serie poliziesca televisiva britannica (ambientata nello Yorkshire). Qui la canzone usata è la hit "Babooshka".

Shadow In The Cloud – ‘Hounds Of Love’

Film bellico accompagnato dalla romantica hit della Bush.

La bussola d'oro – Lyra

La Bush ha scritto appositamente la canzone per questo film fantastico, interpretato da Nicole Kidman.

Miami Vice – Don’t Give Up

Altra hit della Bush per la celebre serie degli Anni Ottanta.

I Simpson – Pi

Altra canzone della Bush per il celebre cartoon.

Being Human –Wuthering Heights

Una delle più belle canzoni della Bush per questa serie tv horror.

(Foto Getty Images)