7 curiosità su Monica Bellucci

Monica Bellucci è nata in Umbria, a Città di Castello, il 30 settembre 1964. Ha iniziato come modella e ha poi recitato in numerosi film di fama internazionale, come "Dracula di Bram Stoker" (1992), "Malèna" di Giuseppe Tornatore, "Ricordati di me" di Gabriele Muccino, "Matrix Reloaded" e "Matrix Revolutions", con Keanu Reeves, "La passione di Cristo" di Mel Gibson, "I fratelli Grimm e l’incantevole strega", "N (Io e Napoleone)", "Manuale d’amore 3", con Robert De Niro, "Spectre " con Daniel Craig. Monica Bellucci ha anche vinto un Nastro d’argento (miglior attrice non protagonista per "Ricordati di me") e il Nastro d’argento europeo per "On the Milky Road".

Ecco x curiosità sul suo conto

1 - Ha conosciuto l'ex marito Vincent Cassel sul set del film francese "L’appartamento". Ha interpretato con Cassel anche il film "Irréversible". Monica ha sposato Vincent nell’agosto del 1999, a Monte Carlo. dal matrimonio sono nate Deva e Leonie. La coppia si è separata nel 2013.

2 - Cassel però non è stato il suo primo marito. La Bellucci aveva infatti sposato, sempre a Monte Carlo, il 3 gennaio del 1990, il fotografo franco-argentino Claudio Carlos Basso, da cui divorziò il 25 giugno 1994.

3- Monica è stata nominata agli MTV Movie Award per la categoria di miglior bacio, quello dato a Keanu Reeves in "Matrix Reloaded" Anche Reeves ottenne la nomination.

4 - In occasione del suo 50esimo compleanno Mario Pelle Ceravolo, presidente dell’Associazione italiana di chirurgia plastica, ha affermato: «Monica Bellucci è un’immagine che unisce sacro e profano: uno sguardo intrigante, unito a un ovale del volto che assomiglia a quello di una Madonna preraffaellita».

5 - La sua prima copertina è stata su Amica, nel 1987.

6- La sua poesia preferita è "A Silvia" di Giacomo Leopardi.

7- Della bellezza, dice questo: «La penso come Oscar Wilde, secondo cui “La bellezza attira sempre l’attenzione. Ma questa dura solo 5 minuti se non c’è nient’altro che la tenga viva”».