Renato Zero auguri!

Renato Zero è nato, con il nome di Renato Fiacchini, a Roma, il 30 settembre 1950.

La sua è una lunga e grande carriera, che lo ha visto brillare come cantautore, showman, ballerino e produttore discografico.

Sono oltre 500 le canzoni che ha scritto, anche per artisti come Mina, Ornella Vanoni, Patty Pravo, Alex Baroni. Gli album invece sono ben 44.

A Renato Zero è anche riuscita un'impresa a dir poco unica: ha avuto un album al primo posto in classifica in bei sei decenni differenti, dagli Anni Settanta al 2020. Un primato che condivide con un'unica altra artista in tutto il mondo: Cher.

(foto Getty Images)